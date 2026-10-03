Busca Riquelme destrabar recursos federales para drenaje pluvial de Torreón (video)

Como parte de estas acciones, el Presidente Municipal sostuvo esta semana una reunión con empresarios de Fomento Económico de La Laguna (FOMEC), organismo que durante los últimos años ha impulsado la propuesta, con quienes revisó las necesidades del proyecto y la ruta que deberá seguirse para buscar recursos de la Federación.

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que el proyecto integral de drenaje pluvial para Torreón “sigue vivo” y que su administración mantendrá las gestiones necesarias para generar las condiciones técnicas presupuestales que permitan finalmente concretar una obra importante para la ciudad.

Riquelme Solís señaló que conoce los antecedentes de la iniciativa debido a que durante su anterior periodo como Alcalde le correspondió presentar el proyecto y dar seguimiento a los requerimientos formulados en su momento por la Secretaría de Hacienda.

Explicó que el proyecto técnicamente se mantiene vigente y busca que pueda ser considerado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), mediante la participación conjunta del Ayuntamiento, el Gobierno de Coahuila, diputados federales, senadores y representantes del sector empresarial.

El planteamiento que se ha venido revisando contempla desarrollar la infraestructura por etapas, en lugar de solicitar de una sola vez la totalidad de la inversión, con el objetivo de aumentar las posibilidades de obtener recursos federales y comenzar la construcción.

BUSCAN SUMAR RESPALDO DEL ESTADO

El Alcalde informó que uno de los acuerdos alcanzados con FOMEC consisten en presentar nuevamente el proyecto al gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el propósito de que, dentro de las gestiones que realice Coahuila ante el Gobierno Federal, el drenaje pluvial de Torreón pueda colocarse entre las prioridades de infraestructura.

“Hay que impulsar el proyecto y tratar de encontrar la voluntad del Gobierno Federal para que pueda concretarse”, señaló el Edil.

Riquelme reconoció que obtener recursos federales para una obra de esta magnitud representa un procedimiento complejo, pues la sola aparición de un proyecto dentro del PEF no garantiza que el dinero pueda ejercerse.

Recordó que en años anteriores la obra llegó a figurar en el presupuesto federal sin que se concretara la asignación efectiva de recursos. El proyecto estuvo registrado ante la Secretaría de Hacienda, pero quedaron pendientes requisitos técnicos y legales necesarios para acceder al financiamiento federal.

Entre las exigencias que deberán atenderse se encuentran la actualización del proyecto, la Manifestación de Impacto Ambiental, permisos, documentación técnica y certeza jurídica sobre los terrenos involucrados en el trazado de la infraestructura.