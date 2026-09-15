Buscan concretar llegada de siete empresas a Torreón antes de cerrar 2026

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    Buscan concretar llegada de siete empresas a Torreón antes de cerrar 2026
    El secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, informó que siete empresas mantienen interés en instalarse en Torreón, aunque algunos proyectos podrían concretarse hasta 2027. SANDRA GÓMEZ

Los proyectos corresponden principalmente al sector metalmecánico y a proveedores de infraestructura para centros de datos; algunos podrían concretarse hasta 2027

TORREÓN, COAH.- Siete empresas mantienen interés en instalarse en Torreón, principalmente de los sectores metalmecánico y de proveeduría para centros de datos, informó el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez.

El funcionario estatal señaló que se busca concretar estas inversiones antes de que finalice 2026, aunque reconoció que las decisiones de algunas compañías podrían extenderse hasta el próximo año.

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“Estamos tratando que se cierren antes de que termine el año; de no ser así, a lo mejor algunas pasarán al año que entra, pero están muy firmes en poder llegar por acá”, detalló Olivares Martínez.

El secretario explicó que la cartera de prospectos incluye tanto compañías del sector metalmecánico como fabricantes de sistemas y equipamiento destinado a la infraestructura tecnológica de centros de datos.

PROVEEDURÍA PARA CENTROS DE DATOS

Olivares Martínez consideró que esta última rama representa una oportunidad para diversificar la actividad productiva de La Laguna hacia el sector tecnológico, por lo que, afirmó, el Gobierno del Estado mantiene las gestiones para concretar estos proyectos en la región.

Asimismo, indicó que continúa la llegada de inversionistas interesados en conocer las distintas regiones de Coahuila y aseguró que se reciben visitas de prospectos de manera semanal, además de anticipar nuevos anuncios de inversión.

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El funcionario calificó como favorables los resultados económicos registrados durante la actual administración estatal y señaló que uno de los objetivos es que las inversiones generen empleos formales y con mejores salarios.

BUSCAN IMPULSAR EMPLEO FORMAL

En ese sentido, destacó los indicadores de formalidad laboral de Coahuila y sostuvo que la generación de empleos formales puede contribuir a mejorar los ingresos de las familias.

Respecto al panorama económico de Estados Unidos, Olivares Martínez señaló que durante los últimos dos años se ha presentado volatilidad y manifestó su expectativa de que una mayor estabilidad favorezca las decisiones de expansión de las empresas.

La Secretaría de Economía continuará dando seguimiento a la cartera de proyectos, entre ellos los siete correspondientes a Torreón, con el objetivo de concretar su instalación.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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