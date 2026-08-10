Cabildo de Torreón aprueba iniciativas prioritarias en materia educativa, urbana y de bienestar animal

Con respaldo unánime, el pleno ratificó la proposición del Alcalde de Torreón para nombrar a José Ignacio Máynez Varela como vicepresidente ejecutivo del Consejo Promotor de las Reservas Territoriales del municipio.

TORREÓN, COAH.- En el marco de la Trigésima Quinta Sesión de Cabildo, presidida por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, el cuerpo colegiado dio luz verde a una serie de dictámenes clave dirigidos a potenciar el sector educativo, optimizar el manejo de residuos sólidos, impulsar el trato digno hacia los animales e instruir un seguimiento continuo al ordenamiento del territorio local.

En el ámbito de la infraestructura educativa, los ediles consintieron la desincorporación del dominio público de un predio situado en el fraccionamiento Recintos Villas Universidad, el cual se cederá a título gratuito al Gobierno del Estado de Coahuila. La Secretaría de Educación dispondrá del terreno para la edificación de un plantel de nivel secundaria, atendiendo la alta demanda habitacional de esa zona.

Durante la reunión de trabajo, se expuso el informe parcial referente a la transición del servicio de aseo público tras la conclusión del esquema concesionado que operaba la compañía PASA.

Bajo este proceso de transición, se validó de manera unánime la ratificación del acuerdo contractual con Consorcio Ecourbano Ambiental, S.A. de C.V., modelo operativo que integra esquemas de protección animal, destacando la sustitución gradual de vehículos de tracción animal por unidades motorizadas.

Esta disposición viabilizará el retiro y descanso de 130 equinos dedicados a la recolección informal, al tiempo que moderniza de fondo la gestión de los desechos en la ciudad.

El mandatario municipal, Miguel Ángel Riquelme Solís, enfatizó que se revisarán los esquemas normativos que requieran adecuaciones y adelantó que sostendrá mesas de trabajo con los ejecutivos de la empresa para transparentar las cláusulas operativas. Precisó que la finalidad central es elevar el desempeño de la recolección, sumando la fuerza operativa de “La Ola” para brindar una atención oportuna a las familias torreonenses.