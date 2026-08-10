Cabildo de Torreón aprueba iniciativas prioritarias en materia educativa, urbana y de bienestar animal

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    Cabildo de Torreón aprueba iniciativas prioritarias en materia educativa, urbana y de bienestar animal
    Miguel Ángel Riquelme Solís, adelantó que serán revisadas las cláusulas con las que opera la empresa recolectora de basura. SANDRA GÓMEZ

Ratifican nombramiento de José Ignacio Máynez Varela como vicepresidente ejecutivo del Consejo Promotor de las Reservas Territoriales del municipio

TORREÓN, COAH.- En el marco de la Trigésima Quinta Sesión de Cabildo, presidida por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, el cuerpo colegiado dio luz verde a una serie de dictámenes clave dirigidos a potenciar el sector educativo, optimizar el manejo de residuos sólidos, impulsar el trato digno hacia los animales e instruir un seguimiento continuo al ordenamiento del territorio local.

Con respaldo unánime, el pleno ratificó la proposición del Alcalde de Torreón para nombrar a José Ignacio Máynez Varela como vicepresidente ejecutivo del Consejo Promotor de las Reservas Territoriales del municipio.

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En el ámbito de la infraestructura educativa, los ediles consintieron la desincorporación del dominio público de un predio situado en el fraccionamiento Recintos Villas Universidad, el cual se cederá a título gratuito al Gobierno del Estado de Coahuila. La Secretaría de Educación dispondrá del terreno para la edificación de un plantel de nivel secundaria, atendiendo la alta demanda habitacional de esa zona.

Durante la reunión de trabajo, se expuso el informe parcial referente a la transición del servicio de aseo público tras la conclusión del esquema concesionado que operaba la compañía PASA.

Bajo este proceso de transición, se validó de manera unánime la ratificación del acuerdo contractual con Consorcio Ecourbano Ambiental, S.A. de C.V., modelo operativo que integra esquemas de protección animal, destacando la sustitución gradual de vehículos de tracción animal por unidades motorizadas.

Esta disposición viabilizará el retiro y descanso de 130 equinos dedicados a la recolección informal, al tiempo que moderniza de fondo la gestión de los desechos en la ciudad.

El mandatario municipal, Miguel Ángel Riquelme Solís, enfatizó que se revisarán los esquemas normativos que requieran adecuaciones y adelantó que sostendrá mesas de trabajo con los ejecutivos de la empresa para transparentar las cláusulas operativas. Precisó que la finalidad central es elevar el desempeño de la recolección, sumando la fuerza operativa de “La Ola” para brindar una atención oportuna a las familias torreonenses.

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Por otra parte, los munícipes emitieron un dictamen favorable respecto al paquete enviado por el Congreso local sobre reformas constitucionales relativas a la legislación electoral, la reestructuración edilicia de los ayuntamientos y los topes de gasto presupuestario del Poder Legislativo.

Para concluir la jornada, el Cabildo autorizó la regularización patrimonial de un local comercial dentro del Mercado Alianza en beneficio de su actual ocupante, además de dar trámite favorable a ocho expedientes mercantiles vinculados a giros con venta de bebidas alcohólicas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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