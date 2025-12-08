Explosión por fuga de gas derrumba una casa y daña otras 35 en Torreón
Dos mujeres resultaron lesionadas tras la detonación registrada en Villas San Agustín; autoridades acordonaron la zona por riesgo estructural
TORREÓN, COAH.- Una fuerte explosión por acumulación de gas dejó este lunes dos mujeres lesionadas y un total de 35 viviendas afectadas en la colonia Villas San Agustín, en Torreón.
El incidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas en un domicilio ubicado en la esquina de Jaime Torres Bodet y Javier Sabines, donde presuntamente una fuga se originó durante la instalación de un tanque.
La detonación fue de tal magnitud que la vivienda donde se registró el siniestro quedó completamente derrumbada. Las lesionadas fueron identificadas como Daniela del Consuelo, de 31 años y propietaria del inmueble colapsado, así como Juana Jacobo de Villa.
Ambas fueron atendidas en el lugar y trasladadas a hospitales cercanos para su valoración.
Elementos de Protección Civil y la Dirección de Seguridad Pública Municipal confirmaron daños en otras 33 casas, principalmente cristales rotos y fisuras, mientras que dos más fueron catalogadas con riesgo estructural severo.
El área permanece acordonada por autoridades municipales y estatales para garantizar la seguridad de los vecinos, quienes temporalmente no podrán ingresar a sus viviendas.
El incendio y la fuga fueron controlados por el Cuerpo de Bomberos momentos después de su llegada.