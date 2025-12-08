Explosión por fuga de gas derrumba una casa y daña otras 35 en Torreón

TORREÓN, COAH.- Una fuerte explosión por acumulación de gas dejó este lunes dos mujeres lesionadas y un total de 35 viviendas afectadas en la colonia Villas San Agustín, en Torreón.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas en un domicilio ubicado en la esquina de Jaime Torres Bodet y Javier Sabines, donde presuntamente una fuga se originó durante la instalación de un tanque.

