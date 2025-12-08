Explosión por fuga de gas derrumba una casa y daña otras 35 en Torreón

Torreón
/ 8 diciembre 2025
    Explosión por fuga de gas derrumba una casa y daña otras 35 en Torreón
    Vivienda colapsada tras la explosión ocurrida en la colonia Villas San Agustín. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Dos mujeres resultaron lesionadas tras la detonación registrada en Villas San Agustín; autoridades acordonaron la zona por riesgo estructural

TORREÓN, COAH.- Una fuerte explosión por acumulación de gas dejó este lunes dos mujeres lesionadas y un total de 35 viviendas afectadas en la colonia Villas San Agustín, en Torreón.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas en un domicilio ubicado en la esquina de Jaime Torres Bodet y Javier Sabines, donde presuntamente una fuga se originó durante la instalación de un tanque.

$!Escena del derrumbe provocado por la explosión.
Escena del derrumbe provocado por la explosión. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La detonación fue de tal magnitud que la vivienda donde se registró el siniestro quedó completamente derrumbada. Las lesionadas fueron identificadas como Daniela del Consuelo, de 31 años y propietaria del inmueble colapsado, así como Juana Jacobo de Villa.

Ambas fueron atendidas en el lugar y trasladadas a hospitales cercanos para su valoración.

Elementos de Protección Civil y la Dirección de Seguridad Pública Municipal confirmaron daños en otras 33 casas, principalmente cristales rotos y fisuras, mientras que dos más fueron catalogadas con riesgo estructural severo.

$!Restos de la casa donde presuntamente se originó la fuga de gas.
Restos de la casa donde presuntamente se originó la fuga de gas. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El área permanece acordonada por autoridades municipales y estatales para garantizar la seguridad de los vecinos, quienes temporalmente no podrán ingresar a sus viviendas.

El incendio y la fuga fueron controlados por el Cuerpo de Bomberos momentos después de su llegada.

