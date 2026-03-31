Capacita Torreón a agentes viales como embajadores turísticos de la ciudad

TORREÓN, COAH.- Bajo la premisa de que la experiencia de un destino comienza desde el primer contacto en sus calles, el Ayuntamiento de Torreón activó una estrategia de profesionalización orientada a fortalecer la atención al visitante desde la labor operativa de los agentes viales. Se trata del programa “Cultura turística y anfitrionía para personal de primer contacto”, una iniciativa impulsada por la Dirección de Turismo Municipal que alcanzó a un total de 200 elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, con el propósito de redefinir su papel como facilitadores de experiencias positivas.

DE AGENTES VIALES A ANFITRIONES URBANOS La capacitación, coordinada por el director de Turismo, Guillermo Martínez Ávila, se desarrolló en grupos de 50 participantes, lo que permitió un enfoque más personalizado y dinámico en el aprendizaje. El contenido formativo se centró en cuatro ejes estratégicos: la incorporación de valores de servicio, la gestión de expectativas del turista contemporáneo, el fortalecimiento de habilidades de comunicación efectiva y el conocimiento de la identidad local, con el fin de reforzar el sentido de pertenencia y promoción de la ciudad. “Torreón no solo se recorre, se vive, y esa vivencia comienza con la calidez de su gente. Como elementos de primer contacto, tienen la oportunidad de generar una experiencia positiva en cada visitante”, subrayó Martínez Ávila.

APUESTA POR UNA CIUDAD MÁS HSPITALARIA Por su parte, la directora de Tránsito y Vialidad, Alicia Faz Dávila, destacó que este tipo de acciones son clave en la construcción de una imagen institucional basada en la confianza y la cercanía con la ciudadanía y los visitantes. Indicó que, en múltiples ocasiones, los agentes viales representan el primer vínculo entre el turista y la ciudad, por lo que su desempeño puede incidir directamente en la percepción del destino.

“Queremos que Torreón se sienta como una segunda casa”, expresó Faz Dávila, al enfatizar que la calidad humana debe consolidarse como el sello distintivo del servicio público. En tanto, el regidor Raúl Garza Valle, presidente de la Comisión de Vialidad, reconoció el impacto de este tipo de capacitaciones al elevar el estándar del servicio gubernamental, señalando que el fortalecimiento en habilidades de atención se traduce en beneficios tanto para la población local como para quienes visitan la región. Con esta estrategia, el Gobierno Municipal avanza en su objetivo de posicionar a Torreón no solo como un motor económico de la región, sino como un destino competitivo y hospitalario, donde cada servidor público actúe como un embajador de la identidad lagunera.

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