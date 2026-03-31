Capacita Torreón a agentes viales como embajadores turísticos de la ciudad

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Torreón
/ 31 marzo 2026
    Capacita Torreón a agentes viales como embajadores turísticos de la ciudad
    Más de 200 agentes de Tránsito y Vialidad de Torreón participaron en la capacitación en cultura turística y atención al visitante. SANDRA GÓMEZ

Más de 200 elementos de Tránsito fueron formados en atención al visitante, con el objetivo de fortalecer la imagen urbana y brindar experiencias positivas a quienes llegan al municipio

TORREÓN, COAH.- Bajo la premisa de que la experiencia de un destino comienza desde el primer contacto en sus calles, el Ayuntamiento de Torreón activó una estrategia de profesionalización orientada a fortalecer la atención al visitante desde la labor operativa de los agentes viales.

Se trata del programa “Cultura turística y anfitrionía para personal de primer contacto”, una iniciativa impulsada por la Dirección de Turismo Municipal que alcanzó a un total de 200 elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, con el propósito de redefinir su papel como facilitadores de experiencias positivas.

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DE AGENTES VIALES A ANFITRIONES URBANOS

La capacitación, coordinada por el director de Turismo, Guillermo Martínez Ávila, se desarrolló en grupos de 50 participantes, lo que permitió un enfoque más personalizado y dinámico en el aprendizaje.

El contenido formativo se centró en cuatro ejes estratégicos: la incorporación de valores de servicio, la gestión de expectativas del turista contemporáneo, el fortalecimiento de habilidades de comunicación efectiva y el conocimiento de la identidad local, con el fin de reforzar el sentido de pertenencia y promoción de la ciudad.

“Torreón no solo se recorre, se vive, y esa vivencia comienza con la calidez de su gente. Como elementos de primer contacto, tienen la oportunidad de generar una experiencia positiva en cada visitante”, subrayó Martínez Ávila.

$!Autoridades municipales destacaron que la calidad en el servicio fortalece la imagen de Torreón como destino hospitalario.
Autoridades municipales destacaron que la calidad en el servicio fortalece la imagen de Torreón como destino hospitalario. SANDRA GÓMEZ

APUESTA POR UNA CIUDAD MÁS HSPITALARIA

Por su parte, la directora de Tránsito y Vialidad, Alicia Faz Dávila, destacó que este tipo de acciones son clave en la construcción de una imagen institucional basada en la confianza y la cercanía con la ciudadanía y los visitantes.

Indicó que, en múltiples ocasiones, los agentes viales representan el primer vínculo entre el turista y la ciudad, por lo que su desempeño puede incidir directamente en la percepción del destino.

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“Queremos que Torreón se sienta como una segunda casa”, expresó Faz Dávila, al enfatizar que la calidad humana debe consolidarse como el sello distintivo del servicio público.

En tanto, el regidor Raúl Garza Valle, presidente de la Comisión de Vialidad, reconoció el impacto de este tipo de capacitaciones al elevar el estándar del servicio gubernamental, señalando que el fortalecimiento en habilidades de atención se traduce en beneficios tanto para la población local como para quienes visitan la región.

Con esta estrategia, el Gobierno Municipal avanza en su objetivo de posicionar a Torreón no solo como un motor económico de la región, sino como un destino competitivo y hospitalario, donde cada servidor público actúe como un embajador de la identidad lagunera.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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