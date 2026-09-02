Crecerá la plantilla de “La Ola” en Torreón para atender demanda de limpieza urbana

TORREÓN, COAH.- El programa municipal de limpieza “La Ola” incrementará su número de trabajadores en Torreón para atender las solicitudes ciudadanas de limpieza en parques, camellones, plazas y otros espacios públicos, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. El edil señaló que, aunque el Gobierno Municipal ha realizado recortes y ajustes de personal en distintas dependencias, algunas áreas operativas requieren incorporar trabajadores debido a la demanda de sus servicios.

“Les puedo decir que La Ola va a crecer. Ese servicio público que estamos prestando es muy solicitado, y más en los parques y espacios públicos, y se van a quedar de manera permanente”, expresó. Riquelme Solís explicó que algunos trabajadores han sido reincorporados para realizar labores de limpieza en distintos sectores y señaló que, en algunos casos, los vecinos colaboran con insumos y herramientas para las cuadrillas. De acuerdo con el alcalde, habitantes de distintos fraccionamientos han solicitado al Ayuntamiento jornadas periódicas de limpieza en áreas verdes y vialidades. La intención, explicó, es asignar personal de manera permanente a determinados sectores. AÚN NO DEFINEN CUÁNTOS SE SUMARÁN El presidente municipal aclaró que todavía no se determina el número de trabajadores que se incorporarán a “La Ola”, pues el Ayuntamiento analiza las solicitudes realizadas por habitantes de diferentes colonias.

Explicó que el incremento forma parte de una reestructuración de la plantilla municipal mediante la cual, aseguró, se han identificado dependencias con personal excedente y otras que requieren más trabajadores. “Había mucha gente que no estaba haciendo su chamba o que prácticamente no estaba haciendo nada, o realmente estaba sobrada la dependencia”, aseveró. Riquelme Solís agregó que la revisión se realiza con los titulares de las distintas áreas para determinar sus necesidades de personal. También adelantó que se prevé reforzar otras áreas operativas y mencionó la convocatoria para incorporar elementos a la Dirección de Tránsito y Vialidad, ante las necesidades de personal que, dijo, generan los eventos masivos, las intervenciones viales y la vigilancia en planteles educativos.