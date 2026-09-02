Crecerá la plantilla de “La Ola” en Torreón para atender demanda de limpieza urbana

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    Crecerá la plantilla de “La Ola” en Torreón para atender demanda de limpieza urbana
    Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que el Municipio revisa las necesidades de personal de sus distintas dependencias como parte de una reestructuración de la plantilla. SANDRA GÓMEZ

Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que todavía no se define cuántos trabajadores se incorporarán; el ajuste forma parte de la reestructuración de personal del Municipio

TORREÓN, COAH.- El programa municipal de limpieza “La Ola” incrementará su número de trabajadores en Torreón para atender las solicitudes ciudadanas de limpieza en parques, camellones, plazas y otros espacios públicos, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

El edil señaló que, aunque el Gobierno Municipal ha realizado recortes y ajustes de personal en distintas dependencias, algunas áreas operativas requieren incorporar trabajadores debido a la demanda de sus servicios.

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“Les puedo decir que La Ola va a crecer. Ese servicio público que estamos prestando es muy solicitado, y más en los parques y espacios públicos, y se van a quedar de manera permanente”, expresó.

Riquelme Solís explicó que algunos trabajadores han sido reincorporados para realizar labores de limpieza en distintos sectores y señaló que, en algunos casos, los vecinos colaboran con insumos y herramientas para las cuadrillas.

De acuerdo con el alcalde, habitantes de distintos fraccionamientos han solicitado al Ayuntamiento jornadas periódicas de limpieza en áreas verdes y vialidades. La intención, explicó, es asignar personal de manera permanente a determinados sectores.

AÚN NO DEFINEN CUÁNTOS SE SUMARÁN

El presidente municipal aclaró que todavía no se determina el número de trabajadores que se incorporarán a “La Ola”, pues el Ayuntamiento analiza las solicitudes realizadas por habitantes de diferentes colonias.

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Explicó que el incremento forma parte de una reestructuración de la plantilla municipal mediante la cual, aseguró, se han identificado dependencias con personal excedente y otras que requieren más trabajadores.

“Había mucha gente que no estaba haciendo su chamba o que prácticamente no estaba haciendo nada, o realmente estaba sobrada la dependencia”, aseveró.

Riquelme Solís agregó que la revisión se realiza con los titulares de las distintas áreas para determinar sus necesidades de personal.

También adelantó que se prevé reforzar otras áreas operativas y mencionó la convocatoria para incorporar elementos a la Dirección de Tránsito y Vialidad, ante las necesidades de personal que, dijo, generan los eventos masivos, las intervenciones viales y la vigilancia en planteles educativos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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