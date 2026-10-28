Celebra FAFF de la UAdeC 43 años con foros de educación fiscal y financiera

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Torreón
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    Celebra FAFF de la UAdeC 43 años con foros de educación fiscal y financiera
    Cristina Ordaz Mota, directora de la FAFF, reconoció el trabajo de docentes, personal administrativo y estudiantes. CORTESÍA

Las actividades se realizaron en la Infoteca “León Felipe” de Ciudad Universitaria

TORREÓN, COAH.- Con actividades académicas, conferencias especializadas y encuentros deportivos y culturales, la Facultad de Administración Fiscal y Financiera (FAFF) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Unidad Laguna, conmemoró su 43 aniversario con una Semana Académica, el Segundo Foro de Educación Fiscal y el Quinto Foro Nacional de Educación Financiera.

Las actividades se desarrollaron en la Infoteca “León Felipe”, ubicada en Ciudad Universitaria, Campus Torreón, con la participación de autoridades universitarias, docentes y estudiantes.

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Durante la inauguración estuvieron presentes el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata; la directora de la FAFF, Cristina Ordaz Mota, y Alberto Báez Castro, administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Coahuila “2”.

En su mensaje, Ordaz Mota reconoció el trabajo de docentes, personal administrativo y manual, así como de las generaciones de estudiantes que han contribuido al desarrollo de la facultad a lo largo de más de cuatro décadas.

Asimismo, destacó la importancia de generar espacios para analizar los retos actuales de los ámbitos fiscal y financiero, particularmente ante la digitalización de los procesos tributarios, las nuevas disposiciones fiscales y el uso de la inteligencia artificial en el SAT.

Señaló que la institución tiene la responsabilidad de brindar herramientas a sus estudiantes para desarrollar el pensamiento crítico, conducirse con ética y responder a las exigencias del entorno profesional.

Por su parte, Omar Rojas Zapata reconoció la labor de la directora y de la comunidad académica, y reiteró el compromiso de la Coordinación de la Unidad Laguna y la Rectoría para impulsar actividades que amplíen las oportunidades de formación de los universitarios.

La FAFF inició su historia en Torreón el 28 de octubre de 1983, cuando se autorizó el funcionamiento de la entonces Escuela de Ciencias Administrativas. Actualmente, ofrece las licenciaturas en Administración Fiscal y Administración Financiera, con las que prepara profesionistas para analizar información financiera, administrar recursos y participar en la toma de decisiones en empresas, instituciones y organismos públicos.

Como parte del Segundo Foro de Educación Fiscal se impartieron las conferencias “Todo lo que debes saber del mundo tributario”, a cargo de Alberto Báez Castro, y “El SAT y la inteligencia artificial”, presentada por Dagoberto de la O Favila, socio de la firma De la O y Asociados y síndico del contribuyente.

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En el Quinto Foro Nacional de Educación Financiera se presentaron las ponencias “Mundo Pyme”, impartida por María del Carmen Reyes García, presidenta de Coparmex Laguna, y “Código Capibara 2.0: La calma necesita respaldo”, a cargo de la contadora pública certificada Araceli Sánchez Prado.

La Semana Académica también incluyó una demostración cultural de altares de muertos, un torneo de futbol soccer en las ramas femenil y varonil, así como un rally para promover la convivencia, la participación y el desarrollo integral de los estudiantes.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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