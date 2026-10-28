Celebra FAFF de la UAdeC 43 años con foros de educación fiscal y financiera

Las actividades se desarrollaron en la Infoteca “León Felipe”, ubicada en Ciudad Universitaria, Campus Torreón, con la participación de autoridades universitarias, docentes y estudiantes.

TORREÓN, COAH.- Con actividades académicas, conferencias especializadas y encuentros deportivos y culturales, la Facultad de Administración Fiscal y Financiera (FAFF) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Unidad Laguna, conmemoró su 43 aniversario con una Semana Académica, el Segundo Foro de Educación Fiscal y el Quinto Foro Nacional de Educación Financiera.

Durante la inauguración estuvieron presentes el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata; la directora de la FAFF, Cristina Ordaz Mota, y Alberto Báez Castro, administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Coahuila “2”.

En su mensaje, Ordaz Mota reconoció el trabajo de docentes, personal administrativo y manual, así como de las generaciones de estudiantes que han contribuido al desarrollo de la facultad a lo largo de más de cuatro décadas.

Asimismo, destacó la importancia de generar espacios para analizar los retos actuales de los ámbitos fiscal y financiero, particularmente ante la digitalización de los procesos tributarios, las nuevas disposiciones fiscales y el uso de la inteligencia artificial en el SAT.

Señaló que la institución tiene la responsabilidad de brindar herramientas a sus estudiantes para desarrollar el pensamiento crítico, conducirse con ética y responder a las exigencias del entorno profesional.

Por su parte, Omar Rojas Zapata reconoció la labor de la directora y de la comunidad académica, y reiteró el compromiso de la Coordinación de la Unidad Laguna y la Rectoría para impulsar actividades que amplíen las oportunidades de formación de los universitarios.

La FAFF inició su historia en Torreón el 28 de octubre de 1983, cuando se autorizó el funcionamiento de la entonces Escuela de Ciencias Administrativas. Actualmente, ofrece las licenciaturas en Administración Fiscal y Administración Financiera, con las que prepara profesionistas para analizar información financiera, administrar recursos y participar en la toma de decisiones en empresas, instituciones y organismos públicos.

Como parte del Segundo Foro de Educación Fiscal se impartieron las conferencias “Todo lo que debes saber del mundo tributario”, a cargo de Alberto Báez Castro, y “El SAT y la inteligencia artificial”, presentada por Dagoberto de la O Favila, socio de la firma De la O y Asociados y síndico del contribuyente.