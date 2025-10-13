Centro Cultural del Norte en Torreón: nuevo referente artístico y comunitario abrirá el próximo ciclo escolar

13 octubre 2025
    Centro Cultural del Norte en Torreón: nuevo referente artístico y comunitario abrirá el próximo ciclo escolar
    Se crearán nuevas alianzas con instituciones educativas y artísticas locales para ampliar la oferta de programas y fomentar el talento joven de Torreón, señaló Antonio Méndez Vigatá. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

El centro fomentará la integración social y la formación artística mediante talleres y colaboración con músicos y artistas locales

TORREÓN, COAH. - El Centro Cultural del Norte, un espacio destinado a la promoción artística y comunitaria que formará parte del proyecto de regeneración urbana Distrito Revolución, iniciará actividades el próximo año al inicio del ciclo escolar, informó Antonio Méndez Vigatá, director del Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón.

Este centro busca convertirse en un referente regional, ofreciendo una programación diversa que incluirá exposiciones, conciertos y actividades formativas para todos los públicos.

La sede estará ubicada en las antiguas instalaciones de la Preparatoria Venustiano Carranza y la Escuela Secundaria Juan de la Cruz Borrego, frente al Bosque Venustiano Carranza, actualmente en remodelación. El objetivo es consolidar un espacio moderno y accesible para el disfrute de la cultura y el arte en la región.

El diseño arquitectónico prioriza la inclusión y la sustentabilidad, creando ambientes funcionales donde la comunidad pueda interactuar y participar activamente en el quehacer cultural.

Se busca acercar a un mayor número de estudiantes al arte mediante los talleres que actualmente se imparten en las escuelas y en distintos centros culturales, incluido el José R. Mijares, que opera en las instalaciones de Radio Torreón.

Además, se proyecta establecer nuevas alianzas con instituciones educativas y artísticas locales para ampliar la oferta de programas y fomentar el talento joven de Torreón.

El Ayuntamiento de Torreón cuenta con una Orquesta Sinfónica Juvenil, cuya participación se fortalecerá mediante la apertura de oportunidades para aprender y compartir el arte de la música, aseguró Méndez Vigatá.

La colaboración con músicos y artistas experimentados permitirá desarrollar proyectos conjuntos, enriqueciendo la formación de los integrantes de la orquesta y promoviendo la integración social a través de la música.

La iniciativa busca cubrir la ciudad de cultura, cumpliendo el mandato del alcalde Román Alberto Cepeda de llevar actividades culturales a todos los rincones de Torreón y sus ejidos. Así, se pretende que cada sector de la población tenga acceso a propuestas culturales de calidad, fortaleciendo el tejido social y el sentido de pertenencia en la comunidad.

