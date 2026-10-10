CIJ Torreón reúne a pacientes y familias para romper estigmas sobre la salud mental
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Coparten experiencias para promover la búsqueda de ayuda profesional y fortalecer las redes de apoyo
TORREÓN, COAH.- La importancia de atender oportunamente los problemas de salud mental, eliminar los prejuicios sociales y fortalecer el respaldo familiar fue el principal mensaje de la reunión anual organizada este sábado por el Centro de Integración Juvenil (CIJ) Torreón, con la participación de pacientes, ex pacientes y sus familiares.
La actividad, realizada en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, permitió conocer testimonios de personas que han enfrentado distintas dificultades emocionales y que compartieron sus experiencias como una forma de alentar a quienes atraviesan situaciones similares.
Cecilia Martínez López, directora del CIJ Torreón, destacó que este encuentro representa una oportunidad para escuchar historias de vida, reconocer los avances de quienes han recibido atención y transmitir un mensaje de esperanza sobre la posibilidad de lograr cambios positivos.
Durante la jornada, los participantes reflexionaron sobre la importancia de buscar ayuda profesional, contar con redes de apoyo y dejar atrás los señalamientos que todavía enfrentan las personas con problemas de salud mental.
El programa incluyó conferencias y espacios de orientación a cargo de especialistas, quienes abordaron temas relacionados con el autocuidado, la estabilidad emocional y la participación de la comunidad en los procesos de atención y acompañamiento.
Con esta reunión, el CIJ Torreón buscó reforzar la conciencia social sobre la salud mental y destacar el papel de las familias en la recuperación y el bienestar de las personas, además de promover una cultura de comprensión, prevención y apoyo colectivo.