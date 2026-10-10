CIJ Torreón reúne a pacientes y familias para romper estigmas sobre la salud mental

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    CIJ Torreón reúne a pacientes y familias para romper estigmas sobre la salud mental
    Pacientes, expacientes y familiares participaron en la reunión anual del CIJ Torreón, realizada en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. SANDRA GÓMEZ

Coparten experiencias para promover la búsqueda de ayuda profesional y fortalecer las redes de apoyo

TORREÓN, COAH.- La importancia de atender oportunamente los problemas de salud mental, eliminar los prejuicios sociales y fortalecer el respaldo familiar fue el principal mensaje de la reunión anual organizada este sábado por el Centro de Integración Juvenil (CIJ) Torreón, con la participación de pacientes, ex pacientes y sus familiares.

La actividad, realizada en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, permitió conocer testimonios de personas que han enfrentado distintas dificultades emocionales y que compartieron sus experiencias como una forma de alentar a quienes atraviesan situaciones similares.

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Cecilia Martínez López, directora del CIJ Torreón, destacó que este encuentro representa una oportunidad para escuchar historias de vida, reconocer los avances de quienes han recibido atención y transmitir un mensaje de esperanza sobre la posibilidad de lograr cambios positivos.

Durante la jornada, los participantes reflexionaron sobre la importancia de buscar ayuda profesional, contar con redes de apoyo y dejar atrás los señalamientos que todavía enfrentan las personas con problemas de salud mental.

El programa incluyó conferencias y espacios de orientación a cargo de especialistas, quienes abordaron temas relacionados con el autocuidado, la estabilidad emocional y la participación de la comunidad en los procesos de atención y acompañamiento.

Con esta reunión, el CIJ Torreón buscó reforzar la conciencia social sobre la salud mental y destacar el papel de las familias en la recuperación y el bienestar de las personas, además de promover una cultura de comprensión, prevención y apoyo colectivo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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