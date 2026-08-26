Torreón busca vincular a empresas con proveedores locales para fortalecer economía regional

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de consolidar una relación directa con el sector productivo y articular estrategias que impulsen el crecimiento económico de la ciudad, el Municipio de Torreón informó que mantiene una agenda de colaboración con la iniciativa privada. En el marco de este plan de trabajo, la Dirección de Desarrollo Económico encabezó visitas a las instalaciones de KirbyMex, Nartex y Kimball. Los recorridos permitieron conocer detalladamente los procesos operativos, planes de expansión y requerimientos de estas compañías.

De acuerdo con la dependencia, este acercamiento busca identificar las necesidades de las empresas y facilitar, desde el ámbito municipal, su operatividad y consolidación en Torreón. Marcelo Valdés Quintanilla, titular de Desarrollo Económico, puntualizó que estas intervenciones en campo buscan acercar el catálogo de servicios de la dependencia a las plantas industriales y detectar áreas de oportunidad para ambas partes. “Buscamos ser un aliado permanente para el sector empresarial. Estas mesas de trabajo directas nos permiten entender sus dinámicas y actuar como facilitadores para que sigan invirtiendo, creciendo y creando puestos de trabajo en favor de las familias de Torreón”, afirmó.

Durante las sesiones de trabajo también se impulsó el Directorio de Proveedores Locales, plataforma institucional diseñada para conectar la demanda industrial con la oferta de insumos y servicios de Torreón y la Comarca Lagunera. Valdés Quintanilla explicó que uno de los objetivos es integrar cadenas de valor regionales y propiciar que el consumo de las industrias genere un mayor impacto económico entre los negocios locales. “Le apostamos a que la industria regional cuente con capacidad técnica de nivel competitivo. Nuestro papel es facilitar que las grandes empresas encuentren soluciones en la proveeduría lagunera, asegurando que la derrama económica permanezca y circule en la ciudad”, añadió Valdés Quintanilla.

En el recorrido por la planta Kimball se sumaron Alejandro Veyan Humphrey y Noelie López Baillie, representantes de la Secretaría de Economía del Estado. Según informó el Municipio, su participación forma parte de la coordinación que se mantiene entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado.