Coahuila: Manolo Jiménez entrega reconocimientos a maestros de la sección 35 del SNTE

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Torreón
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    Coahuila: Manolo Jiménez entrega reconocimientos a maestros de la sección 35 del SNTE
    Coahuila: Manolo Jiménez entrega reconocimientos a maestros de la sección 35 del SNTE

El gobernador aseguró que existe una buena relación entre la parte sindical y el gobierno, y que en Coahuila no se divide

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, entregó reconocimientos a maestras y maestros de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por servicios de 30, 40 y 50 años.

En su mensaje, Jiménez Salinas dijo Coahuila tiene los mejores maestros de México y que la grandeza del estado no se puede entender sin el trabajo del gremio magisterial.

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Mencionó que el trabajo en equipo que es parte de la razón de la seguridad y desarrollo de la entidad, incluye a las maestras y maestros que se dedican a impactar positivamente en las comunidades.

Aseguró que existe una buena relación entre la parte sindical y el gobierno, y que en Coahuila no se divide, no se polariza ni se grilla porque se busca ser punto de encuentro entre todas y todos.

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Arturo Díaz González, secretario General de la sección 35, agradeció el apoyo del gobierno estatal y además, mencionó que defender la escuela pública es defender la niñez.

Afirmó que no hay transformación verdadera sin educación, y sin maestras y maestros comprometidos con su labor.

También agregó que en la actualidad la educación en las aulas no es únicamente transmisión de conocimientos, sino de valores como la dignidad y esperanza.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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