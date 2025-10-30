Coahuila prohíbe realizar obras escolares sin supervisión, tras tragedia en San Pedro

TORREÓN, COAH.- La Mesa de Seguridad Estatal determinó prohibir la realización de obras del programa federal “La Escuela es Nuestra” que no cuenten con la supervisión y validación técnica del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) y del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).

El gobernador Manolo Jiménez informó que ya notificó esta disposición al secretario de Educación, Mario Delgado, para que se tomen medidas inmediatas.

El mandatario explicó que esta medida busca evitar tragedias como la ocurrida en la primaria Cuauhtémoc del ejido San Miguel, en San Pedro, donde un menor perdió la vida a causa de un accidente derivado de trabajos mal supervisados dentro del programa federal.

“Sin politizar el tema, debemos ser responsables. Las escuelas deben ser espacios seguros y las obras deben cumplir con todos los estándares técnicos”, enfatizó Jiménez Salinas.

La decisión fue respaldada por los integrantes de la Mesa de Seguridad Estatal, entre ellos representantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía General del Estado, el programa Bienestar, y autoridades municipales.

El gobernador recordó que desde abril se había solicitado a los responsables del programa federal coordinar sus acciones con los institutos de infraestructura educativa para garantizar que las obras cumplieran con las normas de seguridad estructural.

Tanto el ICIFED como el INIFED establecen lineamientos técnicos que aseguran que las escuelas cuenten con techumbres resistentes, estructuras sólidas y espacios seguros. No obstante, la operación directa del programa “La Escuela es Nuestra” hacia los comités escolares evidenció la falta de control y supervisión en algunas obras.