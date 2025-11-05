Colegio Americano de Torreón celebra 75 años de formar líderes con visión global

TORREÓN, COAH.- El Colegio Americano de Torreón (CAT) celebra su 75 aniversario con una serie de actividades que conmemoran su legado educativo y su papel como pilar del desarrollo social y económico de la región lagunera.

Fundado en 1950 por familias visionarias que apostaron por una educación bilingüe y con enfoque internacional, el CAT ha formado a más de seis mil egresados y actualmente cuenta con una comunidad de mil 280 estudiantes desde preescolar hasta preparatoria.

“Setenta y cinco años después, el CAT sigue siendo un motor de futuro para La Laguna”, expresó Ana Carla Tumoine, directora del colegio. “Cada generación que pasa por nuestras aulas lleva consigo los valores de liderazgo, responsabilidad y apertura al mundo que caracterizan a esta comunidad.”

La celebración incluirá el evento principal “Celebration in Motion. Honoring our journey together” y el Homecoming Fest, ambos programados para el viernes 7 de noviembre, además de actividades académicas, culturales y deportivas.

Como parte de los festejos, el CAT será sede de las competencias nacionales ASOMEX en natación, soccer y básquetbol, que reunirán a más de 400 atletas de más de diez delegaciones del país.

Carlos Anaya Finck, presidente del consejo del colegio, destacó la estrecha relación del CAT con el desarrollo regional: “El Colegio Americano nació y creció con La Laguna. Ha acompañado a la región en sus momentos de crecimiento y en sus desafíos, siempre con resiliencia, compromiso y visión. Por eso decimos con orgullo que el CAT tiene a La Laguna, y La Laguna tiene al CAT.”

Con un 41% de su plantilla docente de origen extranjero y estudiantes de más de 12 nacionalidades, el CAT reafirma su identidad como una institución que conjuga raíces laguneras con una visión global.