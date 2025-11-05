Supervisa Alcalde de Torreón el C2 y área de inteligencia policial

Román Cepeda anunció coordinación con el Gobierno del Estado para reforzar operativos durante el cierre de año

Torreón
/ 5 noviembre 2025
TORREÓN, COAH.- La seguridad y el bienestar de las familias de Torreón son prioridad absoluta, afirmó el alcalde Román Cepeda, al encabezar la sesión semanal de seguridad donde anunció el refuerzo de estrategias y operativos conjuntos con el Gobierno del Estado para blindar la ciudad ante el cierre de año.

El edil explicó que el incremento en la movilidad por eventos como El Buen Fin, las peregrinaciones, encuentros deportivos y el informe del gobernador Manolo Jiménez Salinas, requiere una respuesta preventiva y coordinada.

“La seguridad no se negocia; seguiremos trabajando con firmeza y en equipo para mantener la paz social”, subrayó.

Cepeda González supervisó personalmente las instalaciones del Centro de Control y Comando (C2) y el área de inteligencia de la Policía Municipal, donde destacó que las inversiones históricas en equipamiento y tecnología fortalecen las capacidades de vigilancia y respuesta.

Por su parte, el comisario Alfredo Flores, director de la Policía de Torreón, informó una disminución en delitos patrimoniales durante la última semana, en particular robo a casa-habitación y a local comercial. Además, el Grupo de Reacción Torreón registró 17 detenciones por posesión de narcóticos.

$!En la mesa semanal de resultados se dieron a conocer las cifras de delitos.
En la mesa semanal de resultados se dieron a conocer las cifras de delitos. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

En el informe de dependencias municipales se resaltaron también las acciones de prevención, vialidad y atención ciudadana:

La Policía de Torreón impulsa el programa “Aplícate”, dirigido a jóvenes para prevenir conductas de riesgo.

El Centro de Justicia Municipal avanza con su programa de Preparatoria Abierta, fomentando segundas oportunidades educativas.

La Dirección de Vialidad y Tránsito intensifica el operativo Cero Tolerancia y promueve pláticas de seguridad vial en empresas.

Protección Civil y Bomberos atendieron 198 servicios en la última semana.

Inspección y Verificación mantiene vigilancia permanente en zonas de alta afluencia para garantizar el orden.

“El objetivo es claro: que Torreón cierre el año con tranquilidad, orden y seguridad para todas las familias”, puntualizó el alcalde.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

