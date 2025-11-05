Supervisa Alcalde de Torreón el C2 y área de inteligencia policial

TORREÓN, COAH.- La seguridad y el bienestar de las familias de Torreón son prioridad absoluta, afirmó el alcalde Román Cepeda, al encabezar la sesión semanal de seguridad donde anunció el refuerzo de estrategias y operativos conjuntos con el Gobierno del Estado para blindar la ciudad ante el cierre de año.

El edil explicó que el incremento en la movilidad por eventos como El Buen Fin, las peregrinaciones, encuentros deportivos y el informe del gobernador Manolo Jiménez Salinas, requiere una respuesta preventiva y coordinada.

TE PUEDE INTERESAR: Crece el tránsito fronterizo entre Piedras Negras y Eagle Pass por auge comercial

“La seguridad no se negocia; seguiremos trabajando con firmeza y en equipo para mantener la paz social”, subrayó.

Cepeda González supervisó personalmente las instalaciones del Centro de Control y Comando (C2) y el área de inteligencia de la Policía Municipal, donde destacó que las inversiones históricas en equipamiento y tecnología fortalecen las capacidades de vigilancia y respuesta.

Por su parte, el comisario Alfredo Flores, director de la Policía de Torreón, informó una disminución en delitos patrimoniales durante la última semana, en particular robo a casa-habitación y a local comercial. Además, el Grupo de Reacción Torreón registró 17 detenciones por posesión de narcóticos.