Conagua sanciona con hasta 250 mil pesos al Sideapa por descargas en el río Nazas

TORREÓN, COAH.- Las descargas de aguas residuales en el lecho seco del río Nazas le valieron al Sideapa de Gómez Palacio una multa de hasta 250 mil pesos. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ordenó además clausurar de forma definitiva la tubería por la que se vertían los desechos y retirar el agua contaminada que quedó acumulada en el cauce. El caso afecta a habitantes de nueve colonias de Torreón cercanas al río. Los vecinos denunciaron olores fétidos y manifestaron su preocupación por las condiciones de insalubridad en los puntos donde se estancaron las aguas negras.

Durante las inspecciones, personal del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte localizó una tubería de gran tamaño que desembocaba en el lecho seco. De acuerdo con las primeras indagatorias, el ducto habría sido colocado dos o tres meses atrás y carecía de los permisos correspondientes. Carlos Rodrigo Ferat Chavira, director técnico del organismo de cuenca, explicó que las descargas presentaban características asociadas con residuos de las industrias láctea y textil. La composición de los desechos se determinará mediante análisis de laboratorio, cuyos resultados también permitirán establecer el alcance de la afectación ambiental. El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio comenzó el lunes las labores de saneamiento en los puntos afectados. Los trabajos incluyen la extracción de aguas residuales con equipos de bombeo y pipas, así como la aplicación de cal y otros productos para reducir las condiciones de insalubridad. Ferat Chavira señaló que la Conagua levantó un acta administrativa contra el organismo operador, al que corresponde el manejo, la conducción y la disposición de las aguas residuales de su red de alcantarillado.

El funcionario explicó que el Sideapa deberá atender las descargas y ejecutar las medidas correctivas. Por su parte, la dependencia federal supervisará las labores de limpieza y verificará que se cumpla la clausura del ducto para impedir nuevos vertimientos por esa vía. La zona del cauce donde se detectaron las descargas ya presentaba acumulación de basura y desechos domésticos. A ese problema se sumaron las aguas residuales, cuyo impacto en el lecho del Nazas aún está por determinarse. Los resultados de laboratorio se incorporarán al expediente administrativo abierto contra el Sideapa y servirán para dar seguimiento a las obligaciones de remediación. Mientras se conoce el alcance del daño, la Conagua mantendrá la vigilancia sobre el retiro de los residuos y el cierre definitivo de la tubería en la zona limítrofe entre Coahuila y Durango.