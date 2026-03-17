Confirman que muerte de menor en Torreón fue por Rickettsia; autoridades alertan por primer caso del año en La Laguna
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En Coahuila se han confirmado cuatro casos, de los cuales tres han sido mortales
TORREÓN, COAHUILA.- Autoridades sanitarias de esta ciudad confirmaron que el fallecimiento de una menor, ocurrido hace unos días en el fraccionamiento Ana, en Torreón, fue a consecuencia de rickettsia.
El titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, Salvador Chavarría, informó que, hasta el momento, este es el primer caso positivo de esta enfermedad en lo que va del año en la Comarca Lagunera de Coahuila.
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Esta enfermedad, transmitida principalmente por la picadura de garrapatas infectadas, puede presentar síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, erupciones cutáneas y malestar general, lo que a menudo dificulta su identificación temprana.
El funcionario indicó que en el estado suman cuatro casos de rickettsia confirmados, de los cuales tres derivaron en fallecimientos. Advirtió que la letalidad de esta infección es considerable cuando no se detecta a tiempo, por lo que se ha reforzado la vigilancia epidemiológica en zonas de alto riesgo y se exhorta a la población a estar atenta ante cualquier síntoma.
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Hizo énfasis en la necesidad de un diagnóstico temprano, dentro de los primeros cinco a siete días del contagio; de lo contrario, es difícil que el paciente sobreviva.
Chavarría recomendó acudir al médico ante la presencia de fiebre persistente y lesiones en la piel, así como extremar las medidas de higiene en el hogar y en las mascotas para prevenir la proliferación de garrapatas.