Confirman que muerte de menor en Torreón fue por Rickettsia; autoridades alertan por primer caso del año en La Laguna

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Torreón
/ 17 marzo 2026
    Confirman que muerte de menor en Torreón fue por Rickettsia; autoridades alertan por primer caso del año en La Laguna
    La Jurisdicción Sanitaria No. 6 informó que es el primer caso positivo en lo que va del año. SANDRA GÓMEZ

En Coahuila se han confirmado cuatro casos, de los cuales tres han sido mortales

TORREÓN, COAHUILA.- Autoridades sanitarias de esta ciudad confirmaron que el fallecimiento de una menor, ocurrido hace unos días en el fraccionamiento Ana, en Torreón, fue a consecuencia de rickettsia.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, Salvador Chavarría, informó que, hasta el momento, este es el primer caso positivo de esta enfermedad en lo que va del año en la Comarca Lagunera de Coahuila.

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Esta enfermedad, transmitida principalmente por la picadura de garrapatas infectadas, puede presentar síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, erupciones cutáneas y malestar general, lo que a menudo dificulta su identificación temprana.

$!Salvador Chavarría, titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, Salvador Chavarría.
Salvador Chavarría, titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, Salvador Chavarría. SANDRA GÓMEZ

El funcionario indicó que en el estado suman cuatro casos de rickettsia confirmados, de los cuales tres derivaron en fallecimientos. Advirtió que la letalidad de esta infección es considerable cuando no se detecta a tiempo, por lo que se ha reforzado la vigilancia epidemiológica en zonas de alto riesgo y se exhorta a la población a estar atenta ante cualquier síntoma.

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Hizo énfasis en la necesidad de un diagnóstico temprano, dentro de los primeros cinco a siete días del contagio; de lo contrario, es difícil que el paciente sobreviva.

Chavarría recomendó acudir al médico ante la presencia de fiebre persistente y lesiones en la piel, así como extremar las medidas de higiene en el hogar y en las mascotas para prevenir la proliferación de garrapatas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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