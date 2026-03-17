Confirman que muerte de menor en Torreón fue por Rickettsia; autoridades alertan por primer caso del año en La Laguna

TORREÓN, COAHUILA.- Autoridades sanitarias de esta ciudad confirmaron que el fallecimiento de una menor, ocurrido hace unos días en el fraccionamiento Ana, en Torreón, fue a consecuencia de rickettsia.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, Salvador Chavarría, informó que, hasta el momento, este es el primer caso positivo de esta enfermedad en lo que va del año en la Comarca Lagunera de Coahuila.

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Esta enfermedad, transmitida principalmente por la picadura de garrapatas infectadas, puede presentar síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, erupciones cutáneas y malestar general, lo que a menudo dificulta su identificación temprana.