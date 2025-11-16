Convocan a jóvenes de la clase 2007 al sorteo del Servicio Militar Nacional en Torreón

La Secretaría del Ayuntamiento informó que el sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN) para los jóvenes de la clase 2007 y remisos se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre a las 08:00 horas, en el Auditorio Municipal, ubicado en Prolongación Colón y Calle Delicias.

El titular de la Junta Municipal de Reclutamiento, Gerardo Viesca Sánchez, exhortó a los jóvenes que realizaron su trámite a acudir puntualmente, ya que quienes no se presenten y no sellen su cartilla serán registrados para cumplir el servicio en situación de “Encuadrado” (bola blanca), conforme al instructivo vigente del SMN

TE PUEDE INTERESAR: Simas Torreón premia a usuarios cumplidos con cinco pantallas por el Buen Fin

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Román Alberto Cepeda González, reiteró su compromiso de fomentar entre la juventud torreonense el cumplimiento de sus deberes ciudadanos y promover valores como la disciplina, el respeto y el servicio a México.

La autoridad municipal también invitó a los padres de familia a motivar a sus hijos a participar en este proceso, al señalar que el cumplimiento del Servicio Militar es un paso importante hacia la madurez cívica y el fortalecimiento del sentido de pertenencia y amor a la patria.

Para este sorteo, se tiene registrado un padrón de mil 856 jóvenes, quienes deberán asistir sin acompañantes, debido a que el trámite es estrictamente personal.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón suspende labores por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana

El Ayuntamiento informó que mantiene abiertas las líneas de atención para aclarar dudas o brindar información adicional en los números 871 711 0658, así como vía WhatsApp en 871 676 5422 y 871 676 5281.

Con estas acciones, la administración municipal refrenda su disposición de orientar y acompañar a la ciudadanía en el cumplimiento de sus responsabilidades cívicas.