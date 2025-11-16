Convocan a jóvenes de la clase 2007 al sorteo del Servicio Militar Nacional en Torreón

Torreón
/ 16 noviembre 2025
    Convocan a jóvenes de la clase 2007 al sorteo del Servicio Militar Nacional en Torreón
    Llaman a mil 856 jóvenes al sorteo del Servicio Militar Nacional. FOTO: CORTESÍA

El sorteo se realizará el domingo 23 de noviembre a las 08:00 horas en el Auditorio Municipal

La Secretaría del Ayuntamiento informó que el sorteo del Servicio Militar Nacional (SMN) para los jóvenes de la clase 2007 y remisos se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre a las 08:00 horas, en el Auditorio Municipal, ubicado en Prolongación Colón y Calle Delicias.

El titular de la Junta Municipal de Reclutamiento, Gerardo Viesca Sánchez, exhortó a los jóvenes que realizaron su trámite a acudir puntualmente, ya que quienes no se presenten y no sellen su cartilla serán registrados para cumplir el servicio en situación de “Encuadrado” (bola blanca), conforme al instructivo vigente del SMN

TE PUEDE INTERESAR: Simas Torreón premia a usuarios cumplidos con cinco pantallas por el Buen Fin

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Román Alberto Cepeda González, reiteró su compromiso de fomentar entre la juventud torreonense el cumplimiento de sus deberes ciudadanos y promover valores como la disciplina, el respeto y el servicio a México.

La autoridad municipal también invitó a los padres de familia a motivar a sus hijos a participar en este proceso, al señalar que el cumplimiento del Servicio Militar es un paso importante hacia la madurez cívica y el fortalecimiento del sentido de pertenencia y amor a la patria.

Para este sorteo, se tiene registrado un padrón de mil 856 jóvenes, quienes deberán asistir sin acompañantes, debido a que el trámite es estrictamente personal.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón suspende labores por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana

El Ayuntamiento informó que mantiene abiertas las líneas de atención para aclarar dudas o brindar información adicional en los números 871 711 0658, así como vía WhatsApp en 871 676 5422 y 871 676 5281.

Con estas acciones, la administración municipal refrenda su disposición de orientar y acompañar a la ciudadanía en el cumplimiento de sus responsabilidades cívicas.

Temas


Servicio Militar

Localizaciones


Coahuila
Torreón

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos mujeres salen de un colegio electoral instalado en Madrid, este domingo. Chile celebra elecciones parlamentarias y presidenciales para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, con la izquierdista Jeannette Jara como favorita y con la derecha y la ultraderecha en una dura pugna por el segundo lugar. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Elecciones en Chile: quiénes son los candidatos y qué dicen las encuestas
Con pancartas y consignas, los asistentes exigieron justicia y cuestionaron al Gobierno Federal durante la marcha que recordó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Marcha convocada por la Generación Z en Torreón reúne mayoritariamente a adultos
Los vehículos eléctricos han ido ganando terreno de a poco en el mercado automotriz nacional.

Avanza venta de autos eléctricos en México; Coahuila aporta el 2.3%
El gobernador Manolo Jiménez acudió al partido con su familia, destacando las fortalezas de la entidad para albergar eventos de talla mundial.

Coahuila: Deja juego de la Selección Mexicana derrama económica de 150 mdp
El Seguro Social en Coahuila afronta más quejas por parte de los derechohabientes.

Se redoblan las quejas contra el IMSS por violentar derechos humanos de coahuilenses
¡Y soy rebelde!

¡Y soy rebelde!
El señor de los hilos

El señor de los hilos
Niños ejecutan a niños, y los reclutadores, libres

Niños ejecutan a niños, y los reclutadores, libres