Coparmex Laguna fortalece lazos comerciales y tecnológicos con India
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La cámara fortalece vínculos con India para impulsar tecnología, inversión y competitividad industrial en La Laguna
TORREÓN, COAH.- Con la meta de consolidar la cooperación económica e industrial entre ambas naciones, Coparmex Laguna, bajo el liderazgo de su presidenta, María del Carmen Reyes, formó parte de la reunión de trabajo de la Alianza Estratégica México-India, un foro impulsado por FOMEC que reunió a líderes del ámbito público y privado.
En la sesión se expusieron los avances del acuerdo entre la firma mexicana TABSA-Tanques del Bajío y la compañía asiática Shubham Tanks & Liners Pvt. Ltd. Esta vinculación abre la puerta a la transferencia tecnológica, la adopción de mejores prácticas operativas y la creación de proyectos productivos de alto impacto para la zona.
La comitiva extranjera estuvo liderada por Sunil Uplap, creador y presidente de Shubham Tanks & Liners, quien analizó con los asistentes diversas áreas de oportunidad para robustecer las cadenas de suministro local, impulsar la innovación e incrementar la competitividad de la industria regional.
Representantes del sector privado destacaron que esta sinergia reafirma la vocación global de La Laguna, consolidándola como un polo dinámico y sumamente atractivo para la captación de inversiones estratégicas con alto valor añadido.
Asimismo, Coparmex Laguna reiteró su labor como puente entre las unidades económicas locales y los mercados internacionales, manteniendo una agenda firme a favor del crecimiento integrado, la competitividad y la prospección comercial de la Comarca.