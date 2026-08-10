Coparmex Laguna fortalece lazos comerciales y tecnológicos con India

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Torreón
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    Coparmex Laguna fortalece lazos comerciales y tecnológicos con India
    María del Carmen Reyes, presidenta de Coparmex Laguna, participó en la reunión de la Alianza Estratégica México-India para fortalecer la cooperación empresarial. SANDRA GÓMEZ

La cámara fortalece vínculos con India para impulsar tecnología, inversión y competitividad industrial en La Laguna

TORREÓN, COAH.- Con la meta de consolidar la cooperación económica e industrial entre ambas naciones, Coparmex Laguna, bajo el liderazgo de su presidenta, María del Carmen Reyes, formó parte de la reunión de trabajo de la Alianza Estratégica México-India, un foro impulsado por FOMEC que reunió a líderes del ámbito público y privado.

En la sesión se expusieron los avances del acuerdo entre la firma mexicana TABSA-Tanques del Bajío y la compañía asiática Shubham Tanks & Liners Pvt. Ltd. Esta vinculación abre la puerta a la transferencia tecnológica, la adopción de mejores prácticas operativas y la creación de proyectos productivos de alto impacto para la zona.

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La comitiva extranjera estuvo liderada por Sunil Uplap, creador y presidente de Shubham Tanks & Liners, quien analizó con los asistentes diversas áreas de oportunidad para robustecer las cadenas de suministro local, impulsar la innovación e incrementar la competitividad de la industria regional.

Representantes del sector privado destacaron que esta sinergia reafirma la vocación global de La Laguna, consolidándola como un polo dinámico y sumamente atractivo para la captación de inversiones estratégicas con alto valor añadido.

Asimismo, Coparmex Laguna reiteró su labor como puente entre las unidades económicas locales y los mercados internacionales, manteniendo una agenda firme a favor del crecimiento integrado, la competitividad y la prospección comercial de la Comarca.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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