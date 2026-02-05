Crece cerco sanitario en Durango ante 17 casos de sarampión en lo que va del año

DURANGO, COAH.- Debido a la detección de 17 contagios de sarampión en lo que va de 2026, la Secretaría de Salud del Estado de Durango, a través de la directora de Salud Pública, Citlali Solís, activó una alerta epidemiológica con el objetivo de contener la propagación del virus.

La funcionaria exhortó a la población a priorizar la inmunización, al subrayar que la vacuna es la defensa más eficaz frente al brote. Solís advirtió sobre la alta peligrosidad del virus, al señalar que su nivel de contagiosidad es crítico, ya que una persona infectada puede transmitir la enfermedad hasta a 18 personas mediante gotas de saliva al toser.

Para frenar el avance del sarampión, las autoridades implementaron estrategias de “macrovacunación”. En este contexto, se anunció que el próximo viernes se llevará a cabo una jornada masiva en el municipio de Gómez Palacio, replicando el modelo de atención tipo drive thru que recientemente se aplicó en la capital del estado.

Actualmente, el sector salud mantiene bajo vigilancia diversos casos sospechosos, los cuales se encuentran en análisis de laboratorio para determinar si el número de contagios se incrementa en los próximos días.

Respecto al perfil de los pacientes confirmados, se informó que nueve son menores de edad, dos adolescentes de entre 14 y 18 años, y seis adultos con edades que van de los 21 a los 47 años; afortunadamente, todos se reportan en condición estable.

Finalmente, la Secretaría de Salud enfatizó que la prevención es una responsabilidad compartida, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a revisar sus cartillas de vacunación y acudir a las unidades médicas para completar sus esquemas.