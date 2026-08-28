Despliegan operativo de seguridad especial en Torreón por el duelo Santos vs Tigres

TORREÓN, COAH.- Ante el encuentro entre Santos Laguna y Tigres programado para este sábado, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, instruyó el despliegue de un operativo especial orientado a preservar el orden y la seguridad de las familias, aficionados y planteles deportivos. El dispositivo contempla la participación de 250 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y del Grupo de Reacción Torreón. De acuerdo con lo previsto, el personal comenzará a concentrarse desde las 18:00 horas en las inmediaciones del Territorio Santos Modelo para iniciar las labores de vigilancia.

Entre las tareas contempladas se encuentra el resguardo durante los traslados de ambos equipos, así como la vigilancia en los accesos y salidas del estadio. Las autoridades también supervisarán los trayectos y las zonas asignadas a las porras local y visitante, con el objetivo de mantener separados a ambos grupos de aficionados. UTILIZARÁN DRONES Y VIDEOVIGILANCIA El operativo combinará patrullas, motocicletas y elementos a pie, además de herramientas de vigilancia tecnológica. “Contaremos con el apoyo del sistema de videovigilancia desde el Centro de Control y Comando (C2), además de la unidad móvil y drones para monitorear puntos clave”, detalló Riquelme Solís.

El alcalde señaló que el dispositivo se mantendrá antes, durante y después del partido, en coordinación con corporaciones de emergencia y autoridades de los distintos niveles de gobierno. Riquelme Solís llamó a los aficionados a atender las indicaciones de los elementos de seguridad y mantener un ambiente de convivencia durante el encuentro.