Despliegan operativo de seguridad especial en Torreón por el duelo Santos vs Tigres

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    Despliegan operativo de seguridad especial en Torreón por el duelo Santos vs Tigres
    El operativo incluirá videovigilancia desde el C2, una unidad móvil y drones para monitorear puntos clave en torno al estadio. SANDRA GÓMEZ

Un total de 250 agentes municipales vigilarán los alrededores y el interior del Territorio Santos Modelo antes, durante y después del encuentro deportivo

TORREÓN, COAH.- Ante el encuentro entre Santos Laguna y Tigres programado para este sábado, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, instruyó el despliegue de un operativo especial orientado a preservar el orden y la seguridad de las familias, aficionados y planteles deportivos.

El dispositivo contempla la participación de 250 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y del Grupo de Reacción Torreón. De acuerdo con lo previsto, el personal comenzará a concentrarse desde las 18:00 horas en las inmediaciones del Territorio Santos Modelo para iniciar las labores de vigilancia.

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Entre las tareas contempladas se encuentra el resguardo durante los traslados de ambos equipos, así como la vigilancia en los accesos y salidas del estadio.

Las autoridades también supervisarán los trayectos y las zonas asignadas a las porras local y visitante, con el objetivo de mantener separados a ambos grupos de aficionados.

UTILIZARÁN DRONES Y VIDEOVIGILANCIA

El operativo combinará patrullas, motocicletas y elementos a pie, además de herramientas de vigilancia tecnológica.

“Contaremos con el apoyo del sistema de videovigilancia desde el Centro de Control y Comando (C2), además de la unidad móvil y drones para monitorear puntos clave”, detalló Riquelme Solís.

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El alcalde señaló que el dispositivo se mantendrá antes, durante y después del partido, en coordinación con corporaciones de emergencia y autoridades de los distintos niveles de gobierno.

Riquelme Solís llamó a los aficionados a atender las indicaciones de los elementos de seguridad y mantener un ambiente de convivencia durante el encuentro.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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