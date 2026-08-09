DIF Torreón respalda a la Casa del Anciano Dr. Samuel Silva con apoyo para movilidad

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    DIF Torreón respalda a la Casa del Anciano Dr. Samuel Silva con apoyo para movilidad
    DIF Torreón entregó sillas de ruedas y andadores para fortalecer la movilidad de los residentes. SANDRA GÓMEZ

Entregan sillas de ruedas y andadores a la institución que atiende permanentemente a un centenar de residentes

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer las condiciones de movilidad y autonomía de la población adulta mayor en situación de vulnerabilidad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón realizó la entrega de sillas de ruedas y andadores a la Casa del Anciano Dr. Samuel Silva, A.C.

La entrega estuvo encabezada por la presidenta honoraria del organismo municipal, Selina Bremer de Cepeda, quien realizó un recorrido por el recinto para supervisar los servicios que se brindan a sus beneficiarios y convivir tanto con los residentes como con el equipo operativo de la institución. Durante el recorrido, la titular de DIF Torreón destacó la labor diaria que se realiza en el lugar en favor del bienestar de este sector.

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“Siempre es muy bonito venir a visitarlos y recibir esas sonrisas que nos llenan el corazón. El cariño y los cuidados que reciben aquí hacen una gran diferencia todos los días. Para DIF Torreón es muy importante acompañarlos y sumar esfuerzos para que nuestros adultos mayores tengan una vida digna y con bienestar”, señaló Bremer de Cepeda.

La Casa del Anciano Dr. Samuel Silva, A.C., cuya trayectoria inició el 28 de junio de 1955, atiende de manera permanente a 100 adultos mayores. Sus instalaciones están equipadas con dormitorios divididos por sexo, áreas de convivencia, comedores, enfermería, consultorio, zona de rehabilitación física, espacio para cuidados intensivos o especiales y capilla, lo que asegura un cuidado integral.

A la par de la donación del equipo de movilidad, la institución se encuentra ampliando sus áreas comunes mediante su participación en el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura de las Organizaciones de la Sociedad Civil (Forta).

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Este programa municipal, que cuenta con una bolsa global de 5.5 millones de pesos distribuidos entre 54 asociaciones civiles, financia actualmente la edificación del “Jardín Belén”, un nuevo espacio al aire libre diseñado para el esparcimiento de los 100 residentes.

La atención brindada en la Casa del Anciano abarca las áreas física, moral y espiritual, esquema sostenido por la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en alianza con voluntarios, donantes y la sociedad civil.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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