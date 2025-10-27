Para 2050, 36% de la población serán adultos mayores; impulsan cuidados especializados desde Coahuila

Coahuila
/ 27 octubre 2025
    Para 2050, 36% de la población serán adultos mayores; impulsan cuidados especializados desde Coahuila
    Experta en el tema señala que es necesario generar mayor conocimiento social sobre el envejecimiento y estrategias para envejecer mejor y mantener bienestar continuo FOTO: CUARTOSCURO

Especialistas llaman a fortalecer la atención geriátrica y el acompañamiento integral.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente el 18% de la población mundial es adulta mayor, y se prevé que para 2050 esta cifra se duplique, lo que incrementará la demanda de atención, cuidados y acompañamiento especializado.

Lo anterior fue explicado por la doctora Sandra Martínez, geriatra y directora del Centro Ikigai, quien señaló que aunque el verdadero éxito de la vida está en llegar a envejecer, debe de hacerse con salud y bienestar. Ante este panorama, consideró necesario generar una mayor conciencia social sobre el proceso de envejecimiento y fomentar el conocimiento de las estrategias que permitan envejecer mejor, alcanzar metas personales y mantener una sensación de bienestar continuo.

TE PUEDE INTERESAR: Reflexiones sobre la vejez

“Si llegamos a envejecer, estamos logrando parte de las metas de cada ser humano; lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en envejecer de la mejor forma”, indicó.

Según la OMS, el aumento de la población mayor vendrá acompañado de más enfermedades crónicas y discapacidades, lo que hace necesario fortalecer los sistemas de atención basados en la funcionalidad, la prevención y la integración de servicios.

El organismo advierte que menos del 15 % de los programas de ciencias de la salud en América Latina incluyen contenidos sobre envejecimiento o salud geriátrica, por lo que la formación de profesionales especializados es todavía insuficiente.

En México, explicó Sandra Martínez, la geriatría cuenta con cerca de 40 años como especialidad médica, y en los últimos dos años el número de especialistas ha crecido de forma significativa. Añadió que la población comienza a mostrar una mayor conciencia sobre la importancia de esta rama de la medicina, aunque aún es necesario seguir promoviendo su conocimiento y acceso.

La OMS impulsa la Década del Envejecimiento Saludable 2020–2030, cuyo objetivo es que las personas no solo vivan más años, sino que esos años sean activos y con autonomía. Prepararse para esa etapa, coincidió la médico, implica entender las necesidades de los adultos mayores y fortalecer desde ahora las condiciones que permitan una vejez digna para todos.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca en Saltillo primera edición del Congreso Envejecimiento Exitoso 2025

Ante ello, señaló que desde el Centro Ikigai, una casa de día y centro multidisciplinario para adultos mayores, se promueve un envejecimiento exitoso a través de un modelo multidisciplinario que incluye rehabilitación física, activación, yoga en silla, terapia cognitivo-conductual, lectura, musicoterapia y estrategias de atención para personas con fallas de memoria o demencia.

Temas


Salud
adultos mayores
A20

true

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’