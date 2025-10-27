Para 2050, 36% de la población serán adultos mayores; impulsan cuidados especializados desde Coahuila

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente el 18% de la población mundial es adulta mayor, y se prevé que para 2050 esta cifra se duplique, lo que incrementará la demanda de atención, cuidados y acompañamiento especializado.

Lo anterior fue explicado por la doctora Sandra Martínez, geriatra y directora del Centro Ikigai, quien señaló que aunque el verdadero éxito de la vida está en llegar a envejecer, debe de hacerse con salud y bienestar. Ante este panorama, consideró necesario generar una mayor conciencia social sobre el proceso de envejecimiento y fomentar el conocimiento de las estrategias que permitan envejecer mejor, alcanzar metas personales y mantener una sensación de bienestar continuo.

“Si llegamos a envejecer, estamos logrando parte de las metas de cada ser humano; lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en envejecer de la mejor forma”, indicó.

Según la OMS, el aumento de la población mayor vendrá acompañado de más enfermedades crónicas y discapacidades, lo que hace necesario fortalecer los sistemas de atención basados en la funcionalidad, la prevención y la integración de servicios.

El organismo advierte que menos del 15 % de los programas de ciencias de la salud en América Latina incluyen contenidos sobre envejecimiento o salud geriátrica, por lo que la formación de profesionales especializados es todavía insuficiente.

En México, explicó Sandra Martínez, la geriatría cuenta con cerca de 40 años como especialidad médica, y en los últimos dos años el número de especialistas ha crecido de forma significativa. Añadió que la población comienza a mostrar una mayor conciencia sobre la importancia de esta rama de la medicina, aunque aún es necesario seguir promoviendo su conocimiento y acceso.

La OMS impulsa la Década del Envejecimiento Saludable 2020–2030, cuyo objetivo es que las personas no solo vivan más años, sino que esos años sean activos y con autonomía. Prepararse para esa etapa, coincidió la médico, implica entender las necesidades de los adultos mayores y fortalecer desde ahora las condiciones que permitan una vejez digna para todos.

Ante ello, señaló que desde el Centro Ikigai, una casa de día y centro multidisciplinario para adultos mayores, se promueve un envejecimiento exitoso a través de un modelo multidisciplinario que incluye rehabilitación física, activación, yoga en silla, terapia cognitivo-conductual, lectura, musicoterapia y estrategias de atención para personas con fallas de memoria o demencia.