Exhorta Román Cepeda a blindar Torreón para el cierre de año y festividades navideñas

    Agentes de la Policía de Torreón revisan los reportes de incidencia delictiva y videovigilancia C2. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Diversas corporaciones y dependencias municipales implementan operativos de vigilancia, tránsito y prevención para mantener el orden en la ciudad

TORREÓN, COAH.- En el marco de la cuadragésima cuarta reunión semanal de seguridad en Torreón, el alcalde Román Alberto Cepeda González exhortó a las corporaciones a mantener la vigilancia y garantizar el orden durante el cierre de 2025.

El edil destacó la importancia de reforzar la coordinación bajo el modelo estatal impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de que tanto ciudadanos como visitantes disfruten de una temporada navideña segura.

“No podemos echar las campanas al vuelo; la lucha continúa y siempre debemos ir un paso adelante, sin presunción, pero con mucha acción”, declaró Cepeda González, resaltando eventos próximos como el segundo informe del gobernador y el encendido de Villa Magia.

En materia de incidencia delictiva, el comisario Alfredo Flores Originales, director de la Policía de Torreón, reportó resultados positivos: cero robos de accesorios de vehículos y una disminución en los robos a locales comerciales. La corporación efectuó 119 detenciones remitidas al Ministerio Público y destacó la efectividad del sistema de videovigilancia C2.

Por su parte, la directora de Tránsito y Vialidad, Martha Alicia Faz Dávila, informó que las 497 peregrinaciones realizadas hasta la fecha se desarrollaron con saldo blanco, movilizando a más de 21 mil personas. Asimismo, se mantiene vigilancia ante faltas recurrentes como exceso de velocidad y cambios intempestivos de carril.

ACCIONES DE OTRAS DEPENDENCIAS:

El Centro de Justicia Municipal comunicó la impartición de conferencias de justicia cívica en preparatorias y la promoción de su sistema de preparatoria abierta. La Dirección de Movilidad Urbana destacó su participación en talleres estatales de seguridad vial y el monitoreo de rutas de transporte para mitigar el tráfico en la zona de obras del Sistema Vial Abastos-Independencia.

Protección Civil y Bomberos informó sobre la revisión continua de anuncios espectaculares y la realización de simulacros en guarderías. Por su parte, Inspección y Verificación atendió reportes ciudadanos relacionados principalmente con vehículos chatarra y obstrucción de la vía pública.

