Exhortan en Torreón a tramitar directamente la Licencia de Uso de Suelo

Torreón
/ 6 noviembre 2025
    Exhortan en Torreón a tramitar directamente la Licencia de Uso de Suelo
    El gobierno municipal impulsa trámites ágiles y transparentes. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo recuerda que el trámite UR-002 debe realizarse de manera personal

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de mantener un desarrollo urbano ordenado y brindar certeza jurídica a la ciudadanía, la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo exhortó a realizar directamente el trámite de Licencia de Uso de Suelo (UR-002), sin recurrir a intermediarios.

El titular de la dependencia, Gustavo Muñoz López, señaló que este proceso se realiza en cumplimiento con el Plan Director de Desarrollo Urbano de Torreón, y es indispensable para verificar que los predios y proyectos cumplan con los lineamientos establecidos.

TE PUEDE INTERESAR: Apoya Gobierno de Ramos Arizpe a atleta rumbo al Mundial Oceanman 2025 en Dubái

“El trámite garantiza que las actividades económicas, comerciales o de construcción se desarrollen en zonas permitidas y bajo las condiciones que marca la planeación urbana. Así se promueve un crecimiento equilibrado, sustentable y legal”, indicó Muñoz López.

Destacó que el gobierno del alcalde Román Alberto Cepeda González impulsa políticas públicas para agilizar y transparentar los procedimientos municipales, con el objetivo de que Torreón crezca bajo un marco de orden y responsabilidad.

$!La dependencia municipal mantiene atención personalizada en el recinto oficial.
La dependencia municipal mantiene atención personalizada en el recinto oficial. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El funcionario advirtió que recurrir a terceros puede representar costos elevados o irregularidades en los trámites, por lo que recomendó acudir directamente a la Ventanilla de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, ubicada en el quinto piso del edificio municipal.

El costo de la Licencia de Uso de Suelo varía entre los 556 y mil 500 pesos, dependiendo del tipo de proyecto. Los requisitos básicos son: escritura o carta poder, certificado de libertad de gravamen e identificación oficial.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza obra de nueva plaza en El Pedregal; impulsan convivencia y deporte

Finalmente, Muñoz López reiteró el llamado a propietarios, inversionistas y desarrolladores a cumplir con la normatividad antes de iniciar cualquier obra, subrayando que el orden urbano es una responsabilidad compartida que fortalece el bienestar colectivo.

Temas


Licencias
trámites

Localizaciones


Torreón

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

true

Mal gobernado está México con la 4T
true

Coahuila, ¿por qué pensar ahora mismo en el siguiente gobernador?
true

La Presidenta y la crisis del sargento Matute
true

¿Para qué me tomo un selfie en un baño público (o privado)? ¿Cúal es la intencionalidad con la cual acciono en la vida? Autoconocimiento y libertad