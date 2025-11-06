Exhortan en Torreón a tramitar directamente la Licencia de Uso de Suelo

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de mantener un desarrollo urbano ordenado y brindar certeza jurídica a la ciudadanía, la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo exhortó a realizar directamente el trámite de Licencia de Uso de Suelo (UR-002), sin recurrir a intermediarios.

El titular de la dependencia, Gustavo Muñoz López, señaló que este proceso se realiza en cumplimiento con el Plan Director de Desarrollo Urbano de Torreón, y es indispensable para verificar que los predios y proyectos cumplan con los lineamientos establecidos.

TE PUEDE INTERESAR: Apoya Gobierno de Ramos Arizpe a atleta rumbo al Mundial Oceanman 2025 en Dubái

“El trámite garantiza que las actividades económicas, comerciales o de construcción se desarrollen en zonas permitidas y bajo las condiciones que marca la planeación urbana. Así se promueve un crecimiento equilibrado, sustentable y legal”, indicó Muñoz López.

Destacó que el gobierno del alcalde Román Alberto Cepeda González impulsa políticas públicas para agilizar y transparentar los procedimientos municipales, con el objetivo de que Torreón crezca bajo un marco de orden y responsabilidad.