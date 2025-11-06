Exhortan en Torreón a tramitar directamente la Licencia de Uso de Suelo
La Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo recuerda que el trámite UR-002 debe realizarse de manera personal
TORREÓN, COAH.- Con el propósito de mantener un desarrollo urbano ordenado y brindar certeza jurídica a la ciudadanía, la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo exhortó a realizar directamente el trámite de Licencia de Uso de Suelo (UR-002), sin recurrir a intermediarios.
El titular de la dependencia, Gustavo Muñoz López, señaló que este proceso se realiza en cumplimiento con el Plan Director de Desarrollo Urbano de Torreón, y es indispensable para verificar que los predios y proyectos cumplan con los lineamientos establecidos.
“El trámite garantiza que las actividades económicas, comerciales o de construcción se desarrollen en zonas permitidas y bajo las condiciones que marca la planeación urbana. Así se promueve un crecimiento equilibrado, sustentable y legal”, indicó Muñoz López.
Destacó que el gobierno del alcalde Román Alberto Cepeda González impulsa políticas públicas para agilizar y transparentar los procedimientos municipales, con el objetivo de que Torreón crezca bajo un marco de orden y responsabilidad.
El funcionario advirtió que recurrir a terceros puede representar costos elevados o irregularidades en los trámites, por lo que recomendó acudir directamente a la Ventanilla de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, ubicada en el quinto piso del edificio municipal.
El costo de la Licencia de Uso de Suelo varía entre los 556 y mil 500 pesos, dependiendo del tipo de proyecto. Los requisitos básicos son: escritura o carta poder, certificado de libertad de gravamen e identificación oficial.
Finalmente, Muñoz López reiteró el llamado a propietarios, inversionistas y desarrolladores a cumplir con la normatividad antes de iniciar cualquier obra, subrayando que el orden urbano es una responsabilidad compartida que fortalece el bienestar colectivo.