Federico Fernández, fiscal general de Coahuila, reconoce labor de agentes del Ministerio Público en La Laguna

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    Federico Fernández, fiscal general de Coahuila, reconoce labor de agentes del Ministerio Público en La Laguna
    El Fiscal General destacó que el profesionalismo y la preparación de los agentes del Ministerio Público de la Delegación Laguna II. SANDRA GÓMEZ
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Recibió felicitación personal que labora en San Pedro de las Colonias, Francisco I. Madero y Sierra Mojada

SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAH.- Por su labor en la investigación de delitos y la atención a víctimas, agentes del Ministerio Público de la Delegación Laguna II fueron reconocidos por la Fiscalía General del Estado de Coahuila, durante una ceremonia encabezada por su titular, Federico Fernández Montañez.

La entrega de distinciones se realizó con motivo del Día del Ministerio Público, donde se destacó el trabajo del personal que presta sus servicios en los municipios de San Pedro de las Colonias, Francisco I. Madero y Sierra Mojada.

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Durante el encuentro, Fernández Montañez reconoció el compromiso y la responsabilidad de los servidores públicos que diariamente intervienen en la integración de carpetas de investigación, el esclarecimiento de hechos delictivos y el seguimiento de los casos que llegan ante la autoridad.

Señaló que la actuación de los agentes del Ministerio Público representa una parte fundamental del sistema de justicia, al tener entre sus principales responsabilidades la investigación de los delitos y el acompañamiento a las personas afectadas.

El Fiscal General destacó que el profesionalismo, la preparación y el apego a la legalidad son indispensables para ofrecer resultados y fortalecer la confianza de la población en las instituciones encargadas de procurar justicia.

Los reconocimientos fueron otorgados a personal de la Delegación Laguna II que ha sobresalido por su desempeño y dedicación en el cumplimiento de sus funciones.

Más allá de las distinciones, el reconocimiento pone de relieve la responsabilidad que enfrentan los agentes del Ministerio Público en una región donde la ciudadanía demanda investigaciones eficaces, atención oportuna a las víctimas y resultados concretos en el combate a la impunidad, desafíos que mantienen a la Fiscalía de Coahuila bajo la exigencia permanente de garantizar el acceso a la justicia.

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Sandra G. Gómez

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Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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