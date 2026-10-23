Congreso de Coahuila impulsa reformas para garantizar atención integral durante la menopausia

Las reformas buscan establecer protocolos, capacitar al personal, detectar oportunamente los síntomas y asegurar tratamientos y acompañamiento especializado, ante la falta de información, recursos y atención que aún enfrentan muchas pacientes.

TORREÓN, COAH.- El Congreso de Coahuila , encabezado por su presidenta de la Junta de Gobierno, Luz Elena Morales Núñez, promueve cambios legales y gestiones ante la Secretaría de Salud federal para mejorar la atención médica de las mujeres durante la perimenopausia y la menopausia.

Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, informó que en octubre se presentó un exhorto dirigido a la Secretaría de Salud federal para solicitar modificaciones a la Norma Oficial Mexicana relacionada con la menopausia, con el objetivo de mejorar la atención hospitalaria y garantizar los recursos necesarios.

La legisladora advirtió que muchas mujeres llegan a la perimenopausia o la menopausia sin conocer los cambios que experimenta su organismo. Esta situación puede agravarse por la falta de orientación médica y los prejuicios que aún persisten en torno a este proceso.

Explicó que uno de los principales objetivos es que las instituciones de salud cuenten con personal capacitado y procedimientos específicos para identificar los síntomas físicos y emocionales, así como ofrecer tratamientos y alternativas de atención acordes con las necesidades de cada paciente.

Morales Núñez reconoció la participación de organizaciones civiles de Torreón que han colocado el tema en la agenda pública y han insistido en la necesidad de que las autoridades respondan con medidas concretas, más allá de las campañas informativas.

En el ámbito legislativo, adelantó que continuará promoviendo modificaciones a las disposiciones en materia de salud. A su vez, la diputada federal Verónica Martínez García impulsará una iniciativa relacionada con la Ley General de Salud, con el propósito de fortalecer la atención de la menopausia en todo el País.

La presidenta del Congreso consideró que estas acciones deben acompañarse de una mayor sensibilización social, ya que la falta de información no solo afecta la salud de las mujeres, sino también su bienestar emocional y la convivencia familiar.