Congreso de Coahuila impulsa reformas para garantizar atención integral durante la menopausia

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    Congreso de Coahuila impulsa reformas para garantizar atención integral durante la menopausia
    Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, impulsará una iniciativa relacionada con la Ley General de Salud, con el propósito de fortalecer la atención de la menopausia en todo el País. SANDRA GÓMEZ

Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno, informó que en octubre se presentó un exhorto dirigido a la Secretaría de Salud federal para solicitar modificaciones a la Norma Oficial Mexicana

TORREÓN, COAH.- El Congreso de Coahuila, encabezado por su presidenta de la Junta de Gobierno, Luz Elena Morales Núñez, promueve cambios legales y gestiones ante la Secretaría de Salud federal para mejorar la atención médica de las mujeres durante la perimenopausia y la menopausia.

Las reformas buscan establecer protocolos, capacitar al personal, detectar oportunamente los síntomas y asegurar tratamientos y acompañamiento especializado, ante la falta de información, recursos y atención que aún enfrentan muchas pacientes.

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Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, informó que en octubre se presentó un exhorto dirigido a la Secretaría de Salud federal para solicitar modificaciones a la Norma Oficial Mexicana relacionada con la menopausia, con el objetivo de mejorar la atención hospitalaria y garantizar los recursos necesarios.

La legisladora advirtió que muchas mujeres llegan a la perimenopausia o la menopausia sin conocer los cambios que experimenta su organismo. Esta situación puede agravarse por la falta de orientación médica y los prejuicios que aún persisten en torno a este proceso.

Explicó que uno de los principales objetivos es que las instituciones de salud cuenten con personal capacitado y procedimientos específicos para identificar los síntomas físicos y emocionales, así como ofrecer tratamientos y alternativas de atención acordes con las necesidades de cada paciente.

Morales Núñez reconoció la participación de organizaciones civiles de Torreón que han colocado el tema en la agenda pública y han insistido en la necesidad de que las autoridades respondan con medidas concretas, más allá de las campañas informativas.

En el ámbito legislativo, adelantó que continuará promoviendo modificaciones a las disposiciones en materia de salud. A su vez, la diputada federal Verónica Martínez García impulsará una iniciativa relacionada con la Ley General de Salud, con el propósito de fortalecer la atención de la menopausia en todo el País.

La presidenta del Congreso consideró que estas acciones deben acompañarse de una mayor sensibilización social, ya que la falta de información no solo afecta la salud de las mujeres, sino también su bienestar emocional y la convivencia familiar.

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Subrayó la importancia de dejar atrás los estigmas que durante años han rodeado a la menopausia, particularmente entre las mujeres mayores de 40 años, quienes con frecuencia desconocen que ciertos cambios físicos y emocionales pueden estar vinculados con esta etapa.

La intención, sostuvo, es avanzar hacia un modelo de atención que permita a las mujeres recibir orientación desde los primeros síntomas, acceder a servicios médicos adecuados y transitar por este proceso con mejores condiciones de salud, comprensión y acompañamiento.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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