Feministas de Torreón denuncian omisiones en atención a menores en la Pronnif

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    Feministas de Torreón denuncian omisiones en atención a menores en la Pronnif
    Activistas se manifestaron de manera pacífica frente a las instalaciones de la PRONNIF en Torreón. SANDRA GÓMEZ

Activistas feministas denunciaron presuntas carencias materiales y deficiencias en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes atendidos por la Pronnif en Torreón

TORREÓN, COAH.- Integrantes de Activistas Feministas de La Laguna y del colectivo Justicieras por Nuestras Infancias realizaron una protesta pacífica en el exterior de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), donde denunciaron presuntas negligencias y carencias que, señalaron, podrían poner en riesgo los derechos de los menores que acuden en busca de apoyo institucional.

Las manifestantes expresaron su preocupación por las condiciones materiales del inmueble que alberga las oficinas de la dependencia, al considerar que los espacios no son adecuados para atender a niñas, niños y adolescentes, particularmente a quienes han sido víctimas de algún tipo de agresión o vulneración de sus derechos.

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$!Las inconformes denunciaron presuntas carencias materiales en la sede de la Pronnif.
Las inconformes denunciaron presuntas carencias materiales en la sede de la Pronnif. SANDRA GÓMEZ

Adriane Lamont, portavoz de ambas agrupaciones, señaló que desde hace más de un año han advertido sobre las deficiencias que presenta la sede de la Pronnif, ubicada en el Edificio Coahuila, sobre el bulevar Río Nazas y el periférico Raúl López Sánchez.

Entre las principales carencias denunciadas mencionaron la presunta falta de extintores, botiquín médico, perito médico, una sala adecuada para realizar entrevistas con menores y un espacio recreativo que permita generar un ambiente de confianza y seguridad durante los procedimientos.

También señalaron que el área destinada a las psicólogas sería reducida y tendría deficiencias de ventilación, además de presentar mobiliario con signos de deterioro.

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CUESTIONAN ACTUACIÓN DE DEFENSORAS

Uno de los señalamientos que las activistas consideraron más preocupantes está relacionado con el desempeño de algunas abogadas defensoras de la Pronnif durante los procesos judiciales relacionados con menores de edad.

Según las inconformes, en determinados casos las representantes legales se limitarían a respaldar las posturas de la Fiscalía, sin realizar acciones propias para defender de manera activa los derechos e intereses de los menores involucrados.

Durante la protesta, las agrupaciones hicieron un reconocimiento particular a la abogada Yadira Hernández Faudoa, a quien señalaron como una excepción, debido a que, según dijeron, participa activamente en los debates judiciales y presenta argumentos enfocados en la protección de la infancia.

Las manifestantes también alertaron sobre el consumo de drogas a edades cada vez más tempranas y demandaron que la Pronnif fortalezca sus estrategias de prevención para detectar y atender oportunamente esta problemática entre niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, expresaron preocupación por la atención de casos de embarazo en niñas y adolescentes, por lo que solicitaron que se proporcione orientación integral y acompañamiento legal respecto a las alternativas jurídicas disponibles, especialmente cuando el embarazo pudiera estar relacionado con la comisión de un delito.

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$!Las manifestantes pidieron fortalecer la defensa legal y las acciones de prevención para proteger a la infancia.
Las manifestantes pidieron fortalecer la defensa legal y las acciones de prevención para proteger a la infancia. SANDRA GÓMEZ

Finalmente, las organizaciones insistieron en que las autoridades deben revisar tanto las condiciones físicas de las instalaciones de la Pronnif como la preparación y actuación del personal encargado de representar y proteger jurídicamente a los menores.

Las activistas subrayaron que la manifestación se desarrolló de manera pacífica y tuvo como objetivo llamar la atención de las autoridades para que atiendan las presuntas deficiencias y garanticen a niñas, niños y adolescentes un trato digno, especializado y con pleno respeto a sus derechos humanos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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