Finanzas sanas y menor escasez: rinden frutos los ajustes en Simas Torreón, afirma Riquelme

Durante el balance, el Munícipe destacó que la sesión más reciente del Consejo de Administración arrojó un repunte cercano al 10 por ciento en la recaudación por el pago de los usuarios, reflejo de una mayor confianza ciudadana y de la estabilidad financiera que comienza a consolidarse en la paramunicipal.

TORREÓN, COAH.- A dos meses de haber implementado modificaciones estructurales en diversas áreas del gobierno local, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento ( Simas ) muestra avances sustanciales, tanto en la regularización del suministro como en su recuperación económica.

Pese a admitir que la dependencia aún no opera a su máxima capacidad, Riquelme Solís subrayó que el rezago en el abasto de agua potable en las colonias ha sido contenido, resolviendo la mayor parte de las quejas ciudadanas.

Como parte fundamental de esta mejora, apuntó que están por concluir los trabajos de interconexión en los pozos Periodistas y Campestre, obras clave para disipar los reclamos más recurrentes de los usuarios. Asimismo, resaltó que las incidencias en equipos de bombeo se logran corregir ahora en un lapso de 24 a 36 horas, agilizando la restitución del servicio.

En el rubro de drenaje y saneamiento, el Alcalde reconoció que persisten retos en las zonas bajas de la localidad debido a brotes de aguas residuales, aunque reportó una baja general en los folios de auxilio. Para abatir esta problemática, detalló que se puso en marcha una estrategia enfocada en rescatar la operatividad de los cárcamos mediante la sustitución y reparación escalonada de motores, unidades que en algunos puntos complejos demandan hasta cuatro piezas para funcionar de manera óptima.

ANUNCIA ADQUISICIÓN DE PARQUE VEHICULAR

En el plano financiero y de equipamiento, el Presidente Municipal adelantó que en el corto plazo se concretarán inversiones destinadas a la adquisición de parque vehicular y herramientas propias. Esto permitirá al personal operativo atender las incidencias de manera directa, reduciendo la dependencia de esquemas de renta o contratación de servicios externos.

En cuanto a los pasivos históricos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Edil indicó que las mesas de diálogo transcurren por buen camino, aunque aclaró que aún no se firma un convenio final.