Restaurantes de Coahuila avanzan en accesibilidad con menús en Braille: EMyM

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    Restaurantes de Coahuila avanzan en accesibilidad con menús en Braille: EMyM
    Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila, invita a restauranteros a sumarse al programa de inclusión y respeto para quienes enfrentan alguna discapacidad. SANDRA GÓMEZ

La Casa de las Flores se convirtió en el segundo establecimiento de Torreón y el número 31 en Coahuila en incorporarse al programa estatal de accesibilidad e inclusión

TORREÓN, COAH.- Como parte de las acciones para promover espacios más accesibles e incluyentes, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Enrique Martínez y Morales, y la directora para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, Patricia Yeverino, entregaron un menú en sistema Braille al restaurante La Casa de las Flores.

Con esta incorporación, el establecimiento se convirtió en el segundo restaurante de Torreón y el número 31 en todo el Estado en sumarse a esta estrategia, dirigida a facilitar la atención de personas ciegas o con debilidad visual.

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Martínez y Morales explicó que la iniciativa va más allá de la elaboración de menús en Braille, pues también contempla el compromiso de los empresarios restauranteros para participar en la cruzada por la inclusión convocada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Señaló que cada vez más establecimientos gastronómicos de distintas regiones de Coahuila se integran a estas acciones, mediante las cuales también se busca capacitar al personal en Lengua de Señas Mexicana y ofrecer pláticas de sensibilización sobre inclusión y prevención de la discriminación.

El funcionario indicó que los restauranteros interesados pueden incorporarse al programa mediante la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), o directamente a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social.

Destacó que la elaboración de materiales en Braille representa un trabajo especializado que requiere tiempo y herramientas adecuadas; sin embargo, aseguró que estas acciones se realizan con el objetivo de generar condiciones de igualdad para quienes enfrentan alguna discapacidad.

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Agregó que las capacitaciones también se han extendido a escuelas, cámaras empresariales y otros sectores, con el propósito de que la inclusión forme parte de la atención cotidiana en establecimientos y espacios públicos.

“La intención es que las personas con discapacidad, así como quienes formen parte de cualquier grupo susceptible de discriminación, puedan sentirse bienvenidas y atendidas en igualdad de condiciones”, explicó.

Martínez y Morales sostuvo que, si bien Coahuila registra avances en rubros como seguridad, competitividad y reducción del rezago educativo, el desarrollo del Estado debe alcanzar a todos los sectores de la población.

Por ello, afirmó que la administración estatal continuará impulsando programas y estrategias que permitan fortalecer una cultura de respeto, accesibilidad e inclusión en los diferentes ámbitos de la vida social y económica de Coahuila.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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