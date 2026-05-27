Food &amp; Business de Canirac Laguna reunirá a más de 350 restauranteros

El presidente de Canirac Laguna, Hassan Hamdan Zuno, informó que en el encuentro participarán más de 50 proveedores, con el objetivo de generar vínculos comerciales con empresarios del sector restaurantero y facilitar compras estratégicas con descuentos y promociones especiales.

TORREÓN, COAH.- La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Laguna realizará este 29 de mayo la segunda edición de Canirac Food & Business en el Centro de Convenciones Torreón, con la participación de más de 350 socios de Torreón, Gómez Palacio, Matamoros y San Pedro.

Como parte de las actividades, se desarrollarán tres masterclasses sobre innovación y gestión empresarial, además de una conferencia enfocada en franquicias y marcas, dirigida a negocios interesados en crecer bajo ese esquema.

Uno de los principales participantes será Arnoldo de la Rocha, fundador de la cadena Pollo Feliz, quien ofrecerá una conferencia magistral en la que compartirá su experiencia como emprendedor y franquiciante.

Hamdan Zuno señaló que en la Comarca Lagunera existen establecimientos con potencial para evolucionar a un modelo de franquicia, particularmente aquellos que ya operan con varias sucursales.

Indicó que, aunque en la región todavía son limitadas las marcas que han logrado expandirse fuera del mercado local, existe un interés creciente entre empresarios por fortalecer sus negocios y explorar nuevos esquemas de crecimiento.

Añadió que este tipo de encuentros buscan no sólo acercar a proveedores y restauranteros, sino también fomentar la profesionalización del sector y abrir oportunidades de desarrollo para marcas locales.