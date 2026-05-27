Food & Business de Canirac Laguna reunirá a más de 350 restauranteros

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    Food &amp; Business de Canirac Laguna reunirá a más de 350 restauranteros
    Más de 350 socios restauranteros de la Comarca Lagunera participarán en la segunda edición de Canirac Food & Business en el Centro de Convenciones Torreón. SANDRA GÓMEZ
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por Sandra Gómez

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El evento reunirá a más de 50 proveedores que ofrecerán promociones y oportunidades comerciales dirigidas al sector restaurantero de la región

TORREÓN, COAH.- La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Laguna realizará este 29 de mayo la segunda edición de Canirac Food & Business en el Centro de Convenciones Torreón, con la participación de más de 350 socios de Torreón, Gómez Palacio, Matamoros y San Pedro.

El presidente de Canirac Laguna, Hassan Hamdan Zuno, informó que en el encuentro participarán más de 50 proveedores, con el objetivo de generar vínculos comerciales con empresarios del sector restaurantero y facilitar compras estratégicas con descuentos y promociones especiales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/persistira-el-calor-en-la-region-laguna-durante-las-proximas-72-horas-MD20989050

Como parte de las actividades, se desarrollarán tres masterclasses sobre innovación y gestión empresarial, además de una conferencia enfocada en franquicias y marcas, dirigida a negocios interesados en crecer bajo ese esquema.

Uno de los principales participantes será Arnoldo de la Rocha, fundador de la cadena Pollo Feliz, quien ofrecerá una conferencia magistral en la que compartirá su experiencia como emprendedor y franquiciante.

Hamdan Zuno señaló que en la Comarca Lagunera existen establecimientos con potencial para evolucionar a un modelo de franquicia, particularmente aquellos que ya operan con varias sucursales.

Indicó que, aunque en la región todavía son limitadas las marcas que han logrado expandirse fuera del mercado local, existe un interés creciente entre empresarios por fortalecer sus negocios y explorar nuevos esquemas de crecimiento.

Añadió que este tipo de encuentros buscan no sólo acercar a proveedores y restauranteros, sino también fomentar la profesionalización del sector y abrir oportunidades de desarrollo para marcas locales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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