Fortalece la UAdeC infraestructura y servicios en facultades de la Unidad Laguna

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Torreón
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    Fortalece la UAdeC infraestructura y servicios en facultades de la Unidad Laguna
    En la Facultad de Enfermería y Nutrición, el rector inauguró las áreas de quirófano y toco-cirugía. CORTESÍA

Nuevos equipos tecnológicos, áreas de atención y espacios de simulación amplían los recursos para estudiantes y docentes

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) amplió el equipamiento y los espacios académicos de tres facultades de la Unidad Laguna, con la entrega de herramientas tecnológicas y la inauguración de áreas destinadas a la atención universitaria, la investigación y la formación profesional.

El rector Octavio Pimentel Martínez encabezó las actividades en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, y Enfermería y Nutrición, acompañado por el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, así como por los directores Ricardo Jurado Rangel, Jesús Caballero Vela e Irma Andrade Valles, respectivamente, además de directivos, docentes y estudiantes.

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AMPLÍAN EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y SERVICIOS

En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Pimentel Martínez entregó 6 pantallas de 75 pulgadas, 4 equipos de cómputo y 6 soportes para pantallas, con el propósito de reforzar las herramientas tecnológicas disponibles para las actividades académicas.

Posteriormente, en la Facultad de Derecho, inauguró las unidades de Psicología y Odontología, así como el Centro de Investigaciones Jurídicas “Carlos Centeno Aranda”, espacios orientados a ampliar los servicios para la comunidad universitaria y fortalecer la investigación y el desarrollo académico en el ámbito jurídico.

Como parte de la jornada, el rector visitó la Facultad de Enfermería y Nutrición, donde entregó 10 equipos de cómputo e inauguró las áreas de quirófano y toco-cirugía del Centro de Simulación. También puso en funcionamiento el Lactario y la “Zona Lobos”, un espacio que cuenta con internet de amplia cobertura y banda ancha.

$!El rector Octavio Pimentel Martínez entregó equipos tecnológicos en las facultades de la Unidad Laguna para fortalecer las actividades académicas.
El rector Octavio Pimentel Martínez entregó equipos tecnológicos en las facultades de la Unidad Laguna para fortalecer las actividades académicas. CORTESÍA

UNIVERSIDAD BUSCA FORTALECER LA FORMACIÓN

Durante su mensaje, Octavio Pimentel Martínez señaló que uno de los compromisos de la Universidad es proporcionar a los estudiantes las condiciones y herramientas necesarias para desarrollar plenamente su proyecto de vida, mediante espacios educativos sustentados en la paz, la unidad, el diálogo y la construcción de acuerdos.

Asimismo, refrendó el respaldo de la Administración Central para continuar fortaleciendo las escuelas, facultades e institutos de la Unidad Laguna, con el objetivo de impulsar la formación de personas comprometidas con la sociedad, los valores y el bien común.

Por su parte, los directores de los planteles visitados agradecieron el respaldo de la Rectoría para concretar acciones en beneficio de sus comunidades universitarias. Coincidieron en la importancia del trabajo en equipo para ofrecer mejores condiciones de aprendizaje, investigación y desarrollo académico.

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