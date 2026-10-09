Hallan sin vida a hombre en vivienda del Centro de Torreón; investigan causas del fallecimiento

TORREÓN, COAH.- El hallazgo de un hombre sin vida dentro de una vivienda de la colonia centro de Torreón, Coahuila, provocó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia durante la mañana de este viernes 9 de octubre. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima y las circunstancias de su fallecimiento. Los hechos se registraron alrededor de las 10:40 horas, en un inmueble localizado en las inmediaciones de la calle Juan Gutenberg y avenida Ocampo, luego de que un vecino alertara a las autoridades sobre la presencia de una persona aparentemente inconsciente.

De acuerdo con los primeros informes, el descubrimiento ocurrió cuando un hombre realizaba trabajos de impermeabilización en la azotea de una vivienda cercana y, desde ese punto, alcanzó a observar a la persona inmóvil dentro del domicilio. Tras recibir el reporte, socorristas de la Cruz Roja se trasladaron al lugar para brindar atención; sin embargo, al revisar al hombre confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila procedieron a delimitar el área e iniciar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Por ahora, las autoridades no han precisado si el fallecimiento estuvo relacionado con alguna condición de salud o si existen indicios de violencia, por lo que será la investigación la que permita establecer las causas de la muerte.

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