IMM Torreón refuerza atención integral y llama a mujeres a aprovechar servicios de apoyo y empoderamiento

Torreón
/ 5 enero 2026
    IMM Torreón refuerza atención integral y llama a mujeres a aprovechar servicios de apoyo y empoderamiento
    Las instalaciones del IMM se ubican en la colonia Luis Echeverría Álvarez y brindan atención de lunes a viernes en horario matutino y vespertino. FOTO: CORTESÍA

El Instituto Municipal de la Mujer ofrece de manera permanente asesoría legal, atención psicológica y capacitación

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de consolidar una vida de libertad, respeto e igualdad para las mujeres de Torreón, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) reiteró la invitación a este sector de la población para conocer y aprovechar los servicios permanentes que ofrece, enfocados en la protección de derechos, el fortalecimiento emocional y el empoderamiento personal y profesional.

La directora del IMM, Amira Darwich García, señaló que durante este año se reafirma el compromiso de la administración municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, mediante la implementación de programas, acciones y espacios que impulsan el desarrollo integral de las mujeres en el municipio.

Explicó que entre los servicios disponibles se encuentran la asesoría legal, la atención psicológica especializada, así como capacitaciones y talleres diseñados para fortalecer habilidades, fomentar la autonomía económica y promover la participación activa de las mujeres en la vida social y comunitaria de Torreón.

Darwich García destacó que estas acciones forman parte de una política pública integral orientada no solo a la protección y empoderamiento de las mujeres, sino también a la prevención de la violencia y al pleno ejercicio de sus derechos, bajo un enfoque de igualdad y perspectiva de género.

$!Amira Darwich García, directora del IMM, destacó el compromiso del Gobierno Municipal por impulsar políticas públicas con perspectiva de género y prevención de la violencia.
Amira Darwich García, directora del IMM, destacó el compromiso del Gobierno Municipal por impulsar políticas públicas con perspectiva de género y prevención de la violencia. FOTO: CORTESÍA

El Instituto Municipal de la Mujer atiende de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 16:00 horas, en sus instalaciones ubicadas en Prolongación Colón y calle Delicias, en la colonia Luis Echeverría Álvarez.

Finalmente, la funcionaria reiteró que el acompañamiento que se brinda en el IMM se realiza con respeto, confidencialidad y enfoque de género, como parte del compromiso del Gobierno Municipal con el bienestar y el desarrollo integral de las mujeres torreonenses.

“Es importante que las mujeres de Torreón sepan que existe una instancia de orientación, respaldo y apoyo con programas diseñados para su atención integral”, subrayó.

