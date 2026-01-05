IMM Torreón refuerza atención integral y llama a mujeres a aprovechar servicios de apoyo y empoderamiento

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de consolidar una vida de libertad, respeto e igualdad para las mujeres de Torreón, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) reiteró la invitación a este sector de la población para conocer y aprovechar los servicios permanentes que ofrece, enfocados en la protección de derechos, el fortalecimiento emocional y el empoderamiento personal y profesional.

La directora del IMM, Amira Darwich García, señaló que durante este año se reafirma el compromiso de la administración municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, mediante la implementación de programas, acciones y espacios que impulsan el desarrollo integral de las mujeres en el municipio.

Explicó que entre los servicios disponibles se encuentran la asesoría legal, la atención psicológica especializada, así como capacitaciones y talleres diseñados para fortalecer habilidades, fomentar la autonomía económica y promover la participación activa de las mujeres en la vida social y comunitaria de Torreón.

Darwich García destacó que estas acciones forman parte de una política pública integral orientada no solo a la protección y empoderamiento de las mujeres, sino también a la prevención de la violencia y al pleno ejercicio de sus derechos, bajo un enfoque de igualdad y perspectiva de género.