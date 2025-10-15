Inaugura Manolo Jiménez la planta Norcast en Torreón, con inversión de 650 mdp
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La empresa produce insumos clave que podrían atraer nuevas compañías y fortalecer el clúster industrial
TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la inauguración oficial de la planta Norcast en el complejo Global Industrial Park, al oriente de Torreón, marcando un avance importante para la región en inversión y generación de empleo.
El mandatario estatal destacó que el empleo es la herramienta más poderosa para que las familias prosperen y expresó su confianza en que las condiciones internacionales favorezcan el crecimiento sostenido de la empresa.
TE PUEDE INTERESAR: Matamoros: caos vial tras volcadura de tráiler en libramiento Laguna Norte
Asimismo, resaltó la calidad y el compromiso de la mano de obra lagunera, señalando que este año la entidad cerrará con una cifra récord de 150 mil millones de pesos en inversiones, distribuidas en más de 110 proyectos nacionales y extranjeros.
La nueva planta representa una inversión de 650 millones de pesos y la creación de 400 empleos directos, fortaleciendo la economía local. Tras meses de esfuerzo conjunto, la instalación especializada en la fabricación de piezas de inyección de aluminio abre sus puertas, preparada para impulsar la competitividad industrial de la región.
José Francisco Clariond, CEO de Norcast, explicó que la empresa busca introducir productos de alto valor agregado para mejorar los niveles salariales en Torreón. Además, destacó que las piezas producidas son insumos esenciales para diversas industrias, lo que podría atraer nuevas compañías y fortalecer el clúster industrial local.
Clariond añadió que la meta para 2027 es duplicar la generación de empleo, dependiendo de la evolución del mercado. También mencionó que se mantienen conversaciones con Milwaukee en materia de proveeduría, aunque aún no se ha concretado ningún acuerdo formal.
Por su parte, el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares, señaló que la inauguración consolida a la región como un polo competitivo, capaz de atraer inversiones de alto valor agregado y posicionar a Coahuila en el mapa industrial nacional.
La llegada de Norcast a Torreón evidencia que en Coahuila existen condiciones de certeza para crecer. Esta inauguración refuerza la cadena industrial y consolida a la Región Laguna como un polo competitivo a nivel nacional, capaz de atraer y retener inversiones estratégicas.