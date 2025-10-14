Matamoros: caos vial tras volcadura de tráiler en libramiento Laguna Norte

    Matamoros: caos vial tras volcadura de tráiler en libramiento Laguna Norte
    Vista del tráiler volcado y los polines de aluminio sobre la carretera, tras el accidente ocurrido esta mañana. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La carga quedó esparcida en ambos carriles, obligando a los automovilistas a tomar rutas alternas

MATAMOROS, COAH.- La volcadura de un tráiler cargado con polines de aluminio generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia la mañana de este martes alrededor de las 7:00 horas, en el kilómetro 30 + 900 del libramiento Laguna Norte.

El tráiler, de color negro y placas del Estado de México, salió de las instalaciones de la Feria Torreón con rumbo a Tlaxcala. Según reportes, el conductor perdió el control al intentar esquivar un obstáculo, lo que provocó que la unidad se volcara y esparciera la carga sobre ambos carriles, causando un fuerte congestionamiento vial.

La carga de polines de aluminio quedó esparcida sobre la carretera; autoridades resguardaron la zona y atendieron a los lesionados.
La carga de polines de aluminio quedó esparcida sobre la carretera; autoridades resguardaron la zona y atendieron a los lesionados. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

TE PUEDE INTERESAR: Mejoras en salud y educación serán foco del informe, afirma Gobernador de Coahuila

Testigos señalaron que la maniobra fue repentina y que el impacto generó un estruendo que alertó a los automovilistas. De inmediato, se reportó el accidente a los números de emergencia, y la pronta respuesta de la Coordinación Regional de Protección Civil permitió iniciar las labores de rescate en minutos.

Cuatro personas resultaron lesionadas: Iván Ángeles Fernández, de 35 años; Cristian Monterrosa Hernández, de 30; Vergara Olvera, de 32; y Sergio Martínez Serrano, de 35. Fueron atendidas en el lugar por paramédicos de Cruz Roja y trasladadas a un hospital para valoración, aunque su estado se reporta estable.

Protección Civil y Cruz Roja atendieron a los afectados y supervisaron la limpieza de la vialidad.
Protección Civil y Cruz Roja atendieron a los afectados y supervisaron la limpieza de la vialidad. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La Guardia Nacional resguardó la zona mientras se retiraba el material, y se implementó un operativo para proteger a los trabajadores que participaron en las labores de limpieza y liberar la vialidad sin riesgos adicionales.

