Incertidumbre por Reforma Judicial impacta inversiones y eleva costos empresariales: Coparmex

El primer Monitor Judicial de Data Coparmex revela que 67.8 por ciento de las empresas consultadas considera que los cambios judiciales afectaron negativamente sus planes de inversión y crecimiento. Solo 3.6 por ciento reportó efectos favorables.

TORREÓN, COAH.- La incertidumbre derivada de la Reforma Judicial ya afecta las decisiones empresariales de inversión, expansión y generación de empleos, advirtió Coparmex .

En el ejercicio participaron 3 mil 721 empresas afiliadas a los 71 Centros Empresariales de Coparmex en el país.

El 38.9 por ciento de las compañías mantiene mayor precaución antes de invertir, mientras que 28.8 por ciento redujo o aplazó proyectos.

La encuesta también mostró que 46.3 por ciento de las empresas modificó contratos, seguros, mecanismos de arbitraje o estrategias legales, y otro 34.5 por ciento analiza hacerlo. En total, 80.8 por ciento ya cambió o evalúa cambiar sus mecanismos de protección jurídica.

Coparmex señaló que esta incertidumbre representa costos adicionales, pues obliga a las empresas a destinar más recursos para proteger sus operaciones.

Además, 55.9 por ciento percibe menor certeza sobre la protección de la propiedad, el cumplimiento de contratos y el acceso al amparo.

Coparmex reconoció la necesidad de atender el rezago, la lentitud, la corrupción y la impunidad, pero subrayó que cualquier transformación debe garantizar independencia, profesionalización e imparcialidad judicial.

Por ello, propuso una agenda técnica de evaluación y diálogo con indicadores sobre tiempos de resolución, acceso a la justicia, independencia de los juzgadores y previsibilidad de los criterios.

La organización advirtió que existen 210 mil 459 asuntos federales con más de 90 días sin sentencia, equivalentes al 62.7 por ciento de los expedientes registrados.