Incertidumbre por Reforma Judicial impacta inversiones y eleva costos empresariales: Coparmex

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    Incertidumbre por Reforma Judicial impacta inversiones y eleva costos empresariales: Coparmex
    La organización advirtió que más de 210 mil asuntos federales llevan más de 90 días sin sentencia. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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La cámara empresarial advierte que la incertidumbre judicial ya frena inversiones y obliga a empresas a reforzar sus mecanismos de protección jurídica

TORREÓN, COAH.- La incertidumbre derivada de la Reforma Judicial ya afecta las decisiones empresariales de inversión, expansión y generación de empleos, advirtió Coparmex.

El primer Monitor Judicial de Data Coparmex revela que 67.8 por ciento de las empresas consultadas considera que los cambios judiciales afectaron negativamente sus planes de inversión y crecimiento. Solo 3.6 por ciento reportó efectos favorables.

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En el ejercicio participaron 3 mil 721 empresas afiliadas a los 71 Centros Empresariales de Coparmex en el país.

El 38.9 por ciento de las compañías mantiene mayor precaución antes de invertir, mientras que 28.8 por ciento redujo o aplazó proyectos.

La encuesta también mostró que 46.3 por ciento de las empresas modificó contratos, seguros, mecanismos de arbitraje o estrategias legales, y otro 34.5 por ciento analiza hacerlo. En total, 80.8 por ciento ya cambió o evalúa cambiar sus mecanismos de protección jurídica.

Coparmex señaló que esta incertidumbre representa costos adicionales, pues obliga a las empresas a destinar más recursos para proteger sus operaciones.

Además, 55.9 por ciento percibe menor certeza sobre la protección de la propiedad, el cumplimiento de contratos y el acceso al amparo.

Coparmex reconoció la necesidad de atender el rezago, la lentitud, la corrupción y la impunidad, pero subrayó que cualquier transformación debe garantizar independencia, profesionalización e imparcialidad judicial.

Por ello, propuso una agenda técnica de evaluación y diálogo con indicadores sobre tiempos de resolución, acceso a la justicia, independencia de los juzgadores y previsibilidad de los criterios.

La organización advirtió que existen 210 mil 459 asuntos federales con más de 90 días sin sentencia, equivalentes al 62.7 por ciento de los expedientes registrados.

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Por ello, consideró que la Reforma Judicial debe evaluarse por su capacidad para reducir el rezago, resolver casos oportunamente y ofrecer certeza jurídica.

Coparmex afirmó que mantendrá el seguimiento del sistema, al considerar que la certeza jurídica es indispensable para invertir, contratar, desarrollar proyectos y generar empleos formales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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