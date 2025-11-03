Torreón: fiesta de Halloween termina en clausura, hallan a 200 menores ingiriendo alcohol

TORREÓN, COAH.- Este fin de semana, en Torreón, una quinta fue clausurada tras encontrar a alrededor de 200 menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, informó la Dirección de Inspección y Verificación del Municipio.

El operativo se llevó a cabo luego de recibir diversas denuncias ciudadanas que alertaban sobre el consumo de alcohol por parte de adolescentes en el lugar, lo que generó una rápida movilización de las autoridades.

La dependencia detalló que el reporte se recibió a las 22:40 horas del primero de noviembre. De inmediato, inspectores municipales y elementos de seguridad acudieron al sitio para corroborar la situación y garantizar el resguardo de los menores involucrados.

Los hechos se registraron en el ejido El Águila, por la calle Rosales esquina con Nardos, en una quinta sin nombre, pero con el portón café y la fachada naranja.

La propiedad, que aparentemente había sido alquilada para la celebración, no contaba con permisos necesarios para operar ni para realizar eventos de ese tipo.

La denuncia se hizo de manera anónima y tras verificar, se comprobó que había decenas de adolescentes tomando alcohol. Los asistentes fueron identificados como estudiantes de diferentes instituciones educativas de la región, quienes aprovecharon la ocasión para reunirse sin supervisión de adultos.

“Se levantó el acta 01279 por falta de licencia de funcionamiento, permiso por el consumo de alcoholes y menores consumiendo bebidas alcohólicas”, indicó personal de Inspección y Verificación. Además, se notificó a los padres o tutores de los menores para que acudieran a recogerlos, evitando así mayores incidentes.

Para el desalojo y las sanciones correspondientes, se contó con la participación de agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM). Los oficiales resguardaron la zona y garantizaron que la salida de los jóvenes se realizara de manera ordenada y segura.

En el lugar se desarrollaba una fiesta con temática de Halloween, la cual fue suspendida ante las faltas administrativas. Las autoridades reiteraron el llamado a los organizadores de eventos a cumplir con la normatividad vigente, enfatizando la importancia de proteger la integridad de los menores y evitar situaciones que pongan en riesgo su salud y seguridad.