Invita Municipio de Torreón a acceder a descuentos en predial antes del 31 de julio

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    Invita Municipio de Torreón a acceder a descuentos en predial antes del 31 de julio
    El Ayuntamiento de Torreón mantendrá vigente hasta el 31 de julio el programa de descuentos para ciudadanos con adeudos en predial. CORTESÍA

El Ayuntamiento informó que los estímulos fiscales estarán disponibles durante los últimos días del periodo autorizados por el Cabildo

TORREÓN, COAH.- A pocos días de que concluya el plazo, la Administración Municipal de Torreón hace un llamado a la ciudadanía para aprovechar los últimos días del programa de estímulos fiscales, el cual ofrece descuentos de hasta el 70% en el pago del impuesto predial y adeudos atrasados.

El beneficio, autorizado previamente por el Cabildo, busca respaldar la economía familiar y brindar facilidades a los torreonenses para que se pongan al corriente con sus obligaciones tributarias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/tesoreria-municipal-propone-ampliar-descuentos-en-predial-para-toda-la-ciudadania-PA21659677

Al respecto, el director de Ingresos, Roberto Barrios Hinojosa, detalló los esquemas de apoyo disponibles:

Ejidos: Estímulo dirigido a residentes de zonas ejidales cuyo valor catastral no supere los 700 mil pesos, aplicable en predial, pavimento y aseo público.

Colonias populares (hasta $750,000): 70% de descuento en impuesto predial, pavimento, derechos de aseo público, así como en multas y recargos para predios habitacionales dentro de las colonias aprobadas.

Rango medio ($750,000 a $1,500,000): 50% de rebaja en los mismos conceptos (predial, pavimento, aseo público, multas y recargos) para viviendas con este valor catastral.

Las autoridades recordaron que los recursos recaudados a través de estas contribuciones se traducen de forma directa en más obras públicas y en la mejora constante de los servicios en todo el municipio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/arranca-el-pago-del-predial-2026-con-buena-respuesta-ciudadana-JA18813648

Para facilitar el proceso a los contribuyentes, el pago puede realizarse de manera presencial en las cajas de la Presidencia Municipal o por vía digital a través del portal oficial del Ayuntamiento en el enlace: https://pagoenlinea.torreon.gob.mx/predial

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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