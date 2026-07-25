Invita Municipio de Torreón a acceder a descuentos en predial antes del 31 de julio
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El Ayuntamiento informó que los estímulos fiscales estarán disponibles durante los últimos días del periodo autorizados por el Cabildo
TORREÓN, COAH.- A pocos días de que concluya el plazo, la Administración Municipal de Torreón hace un llamado a la ciudadanía para aprovechar los últimos días del programa de estímulos fiscales, el cual ofrece descuentos de hasta el 70% en el pago del impuesto predial y adeudos atrasados.
El beneficio, autorizado previamente por el Cabildo, busca respaldar la economía familiar y brindar facilidades a los torreonenses para que se pongan al corriente con sus obligaciones tributarias.
Al respecto, el director de Ingresos, Roberto Barrios Hinojosa, detalló los esquemas de apoyo disponibles:
Ejidos: Estímulo dirigido a residentes de zonas ejidales cuyo valor catastral no supere los 700 mil pesos, aplicable en predial, pavimento y aseo público.
Colonias populares (hasta $750,000): 70% de descuento en impuesto predial, pavimento, derechos de aseo público, así como en multas y recargos para predios habitacionales dentro de las colonias aprobadas.
Rango medio ($750,000 a $1,500,000): 50% de rebaja en los mismos conceptos (predial, pavimento, aseo público, multas y recargos) para viviendas con este valor catastral.
Las autoridades recordaron que los recursos recaudados a través de estas contribuciones se traducen de forma directa en más obras públicas y en la mejora constante de los servicios en todo el municipio.
Para facilitar el proceso a los contribuyentes, el pago puede realizarse de manera presencial en las cajas de la Presidencia Municipal o por vía digital a través del portal oficial del Ayuntamiento en el enlace: https://pagoenlinea.torreon.gob.mx/predial