Invita Municipio de Torreón a acceder a descuentos en predial antes del 31 de julio

TORREÓN, COAH.- A pocos días de que concluya el plazo, la Administración Municipal de Torreón hace un llamado a la ciudadanía para aprovechar los últimos días del programa de estímulos fiscales, el cual ofrece descuentos de hasta el 70% en el pago del impuesto predial y adeudos atrasados. El beneficio, autorizado previamente por el Cabildo, busca respaldar la economía familiar y brindar facilidades a los torreonenses para que se pongan al corriente con sus obligaciones tributarias.

Al respecto, el director de Ingresos, Roberto Barrios Hinojosa, detalló los esquemas de apoyo disponibles: Ejidos: Estímulo dirigido a residentes de zonas ejidales cuyo valor catastral no supere los 700 mil pesos, aplicable en predial, pavimento y aseo público. Colonias populares (hasta $750,000): 70% de descuento en impuesto predial, pavimento, derechos de aseo público, así como en multas y recargos para predios habitacionales dentro de las colonias aprobadas. Rango medio ($750,000 a $1,500,000): 50% de rebaja en los mismos conceptos (predial, pavimento, aseo público, multas y recargos) para viviendas con este valor catastral. Las autoridades recordaron que los recursos recaudados a través de estas contribuciones se traducen de forma directa en más obras públicas y en la mejora constante de los servicios en todo el municipio.

Para facilitar el proceso a los contribuyentes, el pago puede realizarse de manera presencial en las cajas de la Presidencia Municipal o por vía digital a través del portal oficial del Ayuntamiento en el enlace: https://pagoenlinea.torreon.gob.mx/predial