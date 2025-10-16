Joven desaparece en el río Nazas; brigadas de rescate despliegan operativo en Lerdo, Durango

Torreón
/ 16 octubre 2025
    Joven desaparece en el río Nazas; brigadas de rescate despliegan operativo en Lerdo, Durango
    Personal de Protección Civil y Bomberos de Lerdo participa en la búsqueda de Alberto Barajas Zamora en el río Nazas. FOTO: CORTESÍA

Brigadas de rescate en Lerdo, Durango, buscan sin éxito al joven Alberto Barajas Zamora, de 18 años, desaparecido tras ingresar al río Nazas; autoridades reiteran la continuidad del operativo

TORREÓN, COAH.- Diferentes cuerpos de rescate realizaron una búsqueda exhaustiva de un joven de tan solo 18 años que ingresó al río Nazas y no fue localizado en Lerdo, Durango. El operativo contó con la participación de varias brigadas, quienes utilizaron equipos especializados y técnicas de rastreo acuático para tratar de ubicar al desaparecido.

A lo largo de la jornada, se desplegaron pequeñas embarcaciones y se emplearon cuerdas de seguridad, además del apoyo de drones para sobrevolar el área y ampliar el rango de búsqueda.

$!Voluntarios de la comunidad apoyan con embarcaciones y herramientas propias en el operativo de rastreo.
Voluntarios de la comunidad apoyan con embarcaciones y herramientas propias en el operativo de rastreo. FOTO: CORTESÍA

El incidente fue reportado alrededor de las 16:00 horas del miércoles en la comunidad de Nuevo Graseros, cuando ocho personas, residentes de la colonia La Merced en Torreón, visitaron la zona.

Testigos relataron que el grupo se encontraba disfrutando de una tarde recreativa y que el ambiente era de tranquilidad hasta que ocurrió el lamentable suceso. La zona es conocida por ser un punto de reunión para actividades al aire libre, aunque en esta época, el caudal del río suele aumentar por las lluvias recientes, lo que representa un riesgo adicional.

Según el informe preliminar de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Lerdo, cuatro personas ingresaron a nadar al río Nazas, momento en que uno de ellos se sumergió y ya no salió.

El pánico entre los acompañantes fue evidente, y rápidamente buscaron ayuda al notar que el joven no volvía a la superficie. Los rescatistas destacaron que las condiciones del agua, como la corriente y la baja visibilidad, dificultaron las labores de búsqueda.

De inmediato, el llamado al número de emergencias movilizó a personal de la dependencia mencionada, así como de Buzos Castañeda, expertos en el rescate y localización de personas no localizadas en aguas profundas.

El despliegue fue coordinado con rapidez, y se sumaron también voluntarios de la comunidad, quienes contribuyeron con embarcaciones y herramientas propias. La colaboración entre autoridades y civiles permitió cubrir una mayor extensión del río durante los trabajos iniciales.

Tras cinco horas de búsqueda del joven Alberto Barajas Zamora, de 18 años, y pese al esfuerzo al que se sumaron un grupo de pescadores y habitantes del ejido, no fue encontrado con éxito, deteniendo las labores de las autoridades alrededor de las 22:30 horas.

$!A pesar del esfuerzo conjunto de autoridades y pobladores, la localización de Alberto continúa siendo un reto para los rescatistas.
A pesar del esfuerzo conjunto de autoridades y pobladores, la localización de Alberto continúa siendo un reto para los rescatistas. FOTO: CORTESÍA

Los equipos manifestaron que continuarán con las labores de rastreo en los días siguientes y pidieron a la población mantenerse informada y evitar acercarse a la zona restringida para no entorpecer el trabajo de los rescatistas.

El rescate se reanudó la mañana de este jueves, sin que hasta el momento el cuerpo haya sido localizado por los rescatistas. Las autoridades reiteraron su compromiso de no cesar en la búsqueda y han solicitado apoyo adicional de otras corporaciones para ampliar la cobertura y agilizar la localización, manteniendo la esperanza de dar una pronta respuesta a los familiares y amigos del joven desaparecido.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

