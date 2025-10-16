Joven desaparece en el río Nazas; brigadas de rescate despliegan operativo en Lerdo, Durango

TE PUEDE INTERESAR: Ingeniero de Coahuila se convierte en héroe durante inundaciones en Veracruz

A lo largo de la jornada, se desplegaron pequeñas embarcaciones y se emplearon cuerdas de seguridad, además del apoyo de drones para sobrevolar el área y ampliar el rango de búsqueda.

TORREÓN, COAH.- Diferentes cuerpos de rescate realizaron una búsqueda exhaustiva de un joven de tan solo 18 años que ingresó al río Nazas y no fue localizado en Lerdo, Durango . El operativo contó con la participación de varias brigadas, quienes utilizaron equipos especializados y técnicas de rastreo acuático para tratar de ubicar al desaparecido.

El incidente fue reportado alrededor de las 16:00 horas del miércoles en la comunidad de Nuevo Graseros, cuando ocho personas, residentes de la colonia La Merced en Torreón, visitaron la zona.

Testigos relataron que el grupo se encontraba disfrutando de una tarde recreativa y que el ambiente era de tranquilidad hasta que ocurrió el lamentable suceso. La zona es conocida por ser un punto de reunión para actividades al aire libre, aunque en esta época, el caudal del río suele aumentar por las lluvias recientes, lo que representa un riesgo adicional.

Según el informe preliminar de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Lerdo, cuatro personas ingresaron a nadar al río Nazas, momento en que uno de ellos se sumergió y ya no salió.

El pánico entre los acompañantes fue evidente, y rápidamente buscaron ayuda al notar que el joven no volvía a la superficie. Los rescatistas destacaron que las condiciones del agua, como la corriente y la baja visibilidad, dificultaron las labores de búsqueda.

De inmediato, el llamado al número de emergencias movilizó a personal de la dependencia mencionada, así como de Buzos Castañeda, expertos en el rescate y localización de personas no localizadas en aguas profundas.

El despliegue fue coordinado con rapidez, y se sumaron también voluntarios de la comunidad, quienes contribuyeron con embarcaciones y herramientas propias. La colaboración entre autoridades y civiles permitió cubrir una mayor extensión del río durante los trabajos iniciales.

Tras cinco horas de búsqueda del joven Alberto Barajas Zamora, de 18 años, y pese al esfuerzo al que se sumaron un grupo de pescadores y habitantes del ejido, no fue encontrado con éxito, deteniendo las labores de las autoridades alrededor de las 22:30 horas.