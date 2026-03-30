Refuerza Simas-Torreón infraestructura hídrica; más de 100 pozos listos para el verano

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Torreón
/ 30 marzo 2026
    Refuerza Simas-Torreón infraestructura hídrica; más de 100 pozos listos para el verano
    Simas Torreón descarta escasez de agua para la presente temporada de calor. ARCHIVO

Adierte que con los recientes picos de calor el consumo de agua se ha incrementado hasta en 10 por ciento

TORREÓN, COAH.- De cara al incremento en las temperaturas, Torreón dispone actualmente de una red superior a los 100 pozos de extracción activos, complementada por el flujo del programa Agua Saludable para La Laguna (ASL).

Se proyecta que el suministro de este sistema crezca de manera paulatina, fortaleciendo la estrategia municipal para mitigar el riesgo de desabasto durante la temporada de estiaje.

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Roberto Escalante González, titular del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, subrayó que la ciudad se encuentra en una posición de mayor solvencia técnica que en periodos pasados.

Esta preparación busca neutralizar posibles crisis derivadas de la alta demanda que suele presentarse a partir de mayo, mes donde históricamente los termómetros alcanzan los 38 grados centígrados.

El funcionario explicó que los recientes picos de calor, que han rondado los 34 grados, ya provocaron una elevación en el consumo cercana al 10 por ciento.

No obstante, recordó que los retos operativos más críticos suelen presentarse cuando el clima supera los 40 grados, un escenario previsto para el verano, para el cual el organismo ya ha tomado previsiones.

Con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio, el Simas intensificó la revisión y puesta a punto de su maquinaria. Gracias a estas acciones de mantenimiento, hoy operan simultáneamente más de 100 pozos de agua en la zona urbana, una cifra récord en comparación con administraciones previas que refuerza la seguridad hídrica local.

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En cuanto a la aportación del Río Nazas a través de Agua Saludable para La Laguna, la ciudad capta actualmente cerca de 400 litros por segundo. Aunque este volumen es inferior a los 500 litros registrados en febrero —antes de que el sistema se extendiera para cubrir a municipios como Francisco I. Madero, San Pedro, Matamoros y Viesca—, se confía en la recuperación del caudal en el corto plazo.

Esta variación en la cantidad de agua recibida responde a la redistribución del recurso hacia una zona metropolitana más extensa. El compromiso es que el flujo hacia Torreón se estabilice conforme avancen los ajustes técnicos; para ello, además de los cinco puntos de recepción vigentes, se alista la apertura de nuevas conexiones en el sector norte, específicamente en las zonas de Santa Fe y el fraccionamiento Lagos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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