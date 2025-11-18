Las peregrinaciones en Torreón: tradición que deja toneladas de basura en el Centro Histórico

Torreón
/ 18 noviembre 2025
    Las peregrinaciones en Torreón: tradición que deja toneladas de basura en el Centro Histórico
    Las peregrinaciones guadalupanas son una de las tradiciones más arraigadas en Torreón, pero con ellas llega también un reto creciente, que es el manejo de residuos en las calles del Centro Histórico. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Los contingentes deberán depositar su basura en los botes y bolsas proporcionados por los comerciantes, mientras el municipio se encargará de su recolección

TORREÓN, COAH.- Durante las peregrinaciones en Torreón se generan entre 3 y 7 toneladas diarias de basura y, en ocasiones, se han acumulado hasta cien toneladas en total, reveló Fernando Villarreal, director de Servicios Públicos Municipales.

La basura durante estas fechas representa aproximadamente un 5% anual, reflejando no solo el crecimiento poblacional, sino también el aumento en la participación de contingentes y visitantes.

TE PUEDE INTERESAR: Policía de Torreón sella su compromiso con la excelencia: obtiene reacreditación internacional CALEA

Estos desechos, principalmente plásticos, botellas y latas, son recogidos por un operativo especial de limpieza, pero terminan en las calles si la gente no los desecha adecuadamente, especificó el funcionario.

Las peregrinaciones guadalupanas son una de las tradiciones más arraigadas en Torreón, pero con ellas llega también un reto creciente: el manejo de residuos en las calles del Centro Histórico.

Las nuevas medidas para fortalecer las labores de limpieza comprenden también la exigencia a los comerciantes de que cuenten con sus propios botes de basura y bolsas, en tanto que el municipio se encarga de recogerlas.

“Los comerciantes tienen que ofrecer a sus clientes un lugar donde depositar los residuos. Nosotros nos encargamos de recogerlos, pero necesitamos que estén embolsados y listos para su retiro”, explicó.

Mencionó que, durante la Bendición de Danzas, a pesar del despliegue de personal de la limpieza de La Ola, varias calles amanecieron con desechables tirados en el piso y basura esparcida.

TE PUEDE INTERESAR: Retiran cada mes 45 a 50 vehículos que ofrecen viajes por plataformas digitales en Torreón

Además, se pedirá a la Dirección de Inspección y Verificación que realice rondines al final de cada jornada para constatar que los comerciantes hayan limpiado su área.

Villarreal Cuéllar destacó que el incremento en la generación de basura durante estas fechas es de aproximadamente 5% anual, reflejando no solo el crecimiento poblacional, sino también el aumento en la participación de contingentes y visitantes.

Temas


Danza
Recolección De Basura
Tradiciones

Localizaciones


Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Transportistas acusaron que la situación ha disparado los tiempos de espera para cruzar en la frontera Piedras Negras-Eagle Pass.

Alertan por ‘huachicol hormiga’ en frontera de Coahuila con Estados Unidos

Las lesiones visibles en manos, como manchas o erupciones cutáneas, forman parte de las manifestaciones que pueden presentarse durante el avance de esta infección.

Coahuila, séptimo lugar nacional en sífilis con 1,004 casos durante 2025
Registros nacionales muestran un incremento de desapariciones de niñas y niños de 0 a 5 años entre 2022 y 2024, reflejando mayores riesgos para la primera infancia en varias entidades del país.

Coahuila registró 12 desapariciones de niñas y niños de 0 a 5 años en 2024
true

Se puede decir ... Que la popularidad de Claudia sigue ‘alta’
Esteban Villegas y la inseguridad

Esteban Villegas y la inseguridad
true

Alista Samuel un florero naranja como candidato a la gubernatura de NL

true

Se puede decir... Que México al ‘garete’
Un niño monta en bicicleta por una calle dañada en el campamento de Al-Shati en la ciudad de Gaza.

¿Puede Donald Trump llevar la paz a Gaza?