Las peregrinaciones en Torreón: tradición que deja toneladas de basura en el Centro Histórico

TORREÓN, COAH.- Durante las peregrinaciones en Torreón se generan entre 3 y 7 toneladas diarias de basura y, en ocasiones, se han acumulado hasta cien toneladas en total, reveló Fernando Villarreal, director de Servicios Públicos Municipales.

La basura durante estas fechas representa aproximadamente un 5% anual, reflejando no solo el crecimiento poblacional, sino también el aumento en la participación de contingentes y visitantes.

Estos desechos, principalmente plásticos, botellas y latas, son recogidos por un operativo especial de limpieza, pero terminan en las calles si la gente no los desecha adecuadamente, especificó el funcionario.

Las peregrinaciones guadalupanas son una de las tradiciones más arraigadas en Torreón, pero con ellas llega también un reto creciente: el manejo de residuos en las calles del Centro Histórico.

Las nuevas medidas para fortalecer las labores de limpieza comprenden también la exigencia a los comerciantes de que cuenten con sus propios botes de basura y bolsas, en tanto que el municipio se encarga de recogerlas.

“Los comerciantes tienen que ofrecer a sus clientes un lugar donde depositar los residuos. Nosotros nos encargamos de recogerlos, pero necesitamos que estén embolsados y listos para su retiro”, explicó.

Mencionó que, durante la Bendición de Danzas, a pesar del despliegue de personal de la limpieza de La Ola, varias calles amanecieron con desechables tirados en el piso y basura esparcida.

Además, se pedirá a la Dirección de Inspección y Verificación que realice rondines al final de cada jornada para constatar que los comerciantes hayan limpiado su área.

