Llaman a consultar el Plan Director de Desarrollo Urbano antes de construir en Torreón

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    Llaman a consultar el Plan Director de Desarrollo Urbano antes de construir en Torreón
    El Plan Director y los programas parciales contienen los usos de suelo y requerimientos de infraestructura de la ciudad. SANDRA GÓMEZ

Urbanismo e IMPLAN piden a ciudadanos e inversionistas revisar los usos de suelo para evitar proyectos que no se ajusten a la planeación de la ciudad

TORREÓN, COAH.- La Dirección General de Desarrollo Territorial y Urbanismo exhortó a ciudadanos, inversionistas y desarrolladores inmobiliarios a consultar el Plan Director de Desarrollo Urbano antes de comprar un terreno, iniciar una construcción o desarrollar un proyecto en Torreón.

En coordinación con el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN), la dependencia busca que este documento sea la herramienta principal para tomar decisiones informadas y ordenar el crecimiento de la ciudad.

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José Ignacio Máynez Varela, titular de Desarrollo Territorial y Urbanismo, subrayó que tanto particulares como empresas constructoras deben conocer los lineamientos establecidos para el aprovechamiento del territorio municipal.

El funcionario explicó que el desarrollo urbano no solo implica la construcción de viviendas, comercios o vialidades, sino también considerar las características de cada sector, la infraestructura disponible y la demanda de servicios que genera el crecimiento poblacional.

Indicó que el Plan Director y los programas parciales contienen la información técnica sobre usos de suelo, movilidad, estructura urbana y requerimientos de infraestructura que deben evaluarse al planear nuevas edificaciones.

Máynez Varela resaltó que la consulta de estos instrumentos permite a los interesados conocer anticipadamente los criterios de planeación aplicables a los terrenos donde pretenden invertir. Por ello, la dependencia insistió en que revisar el Plan Director debe ser el primer paso antes de proyectar cualquier obra.

Los documentos están disponibles para consulta pública en el portal del IMPLAN: https://www.trcimplan.gob.mx/documentos.html.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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