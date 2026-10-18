Llaman a consultar el Plan Director de Desarrollo Urbano antes de construir en Torreón

En coordinación con el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN), la dependencia busca que este documento sea la herramienta principal para tomar decisiones informadas y ordenar el crecimiento de la ciudad.

TORREÓN, COAH.- La Dirección General de Desarrollo Territorial y Urbanismo exhortó a ciudadanos, inversionistas y desarrolladores inmobiliarios a consultar el Plan Director de Desarrollo Urbano antes de comprar un terreno, iniciar una construcción o desarrollar un proyecto en Torreón .

José Ignacio Máynez Varela, titular de Desarrollo Territorial y Urbanismo, subrayó que tanto particulares como empresas constructoras deben conocer los lineamientos establecidos para el aprovechamiento del territorio municipal.

El funcionario explicó que el desarrollo urbano no solo implica la construcción de viviendas, comercios o vialidades, sino también considerar las características de cada sector, la infraestructura disponible y la demanda de servicios que genera el crecimiento poblacional.

Indicó que el Plan Director y los programas parciales contienen la información técnica sobre usos de suelo, movilidad, estructura urbana y requerimientos de infraestructura que deben evaluarse al planear nuevas edificaciones.

Máynez Varela resaltó que la consulta de estos instrumentos permite a los interesados conocer anticipadamente los criterios de planeación aplicables a los terrenos donde pretenden invertir. Por ello, la dependencia insistió en que revisar el Plan Director debe ser el primer paso antes de proyectar cualquier obra.

Los documentos están disponibles para consulta pública en el portal del IMPLAN: https://www.trcimplan.gob.mx/documentos.html.