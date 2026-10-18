DIF Torreón e Instituto Resilia analizan ampliar programas de apoyo emocional

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    DIF Torreón e Instituto Resilia analizan ampliar programas de apoyo emocional
    Selina Bremer de Cepeda encabezó una reunión de trabajo para revisar la continuidad de los proyectos conjuntos y extender sus beneficios a más sectores de la población.

El Instituto Resilia IAP promueve la resiliencia, la salud mental y el bienestar emocional

TORREÓN, COAH.- El DIF Torreón y el Instituto Resilia IAP analizan nuevas alternativas de colaboración para fortalecer los programas de apoyo emocional y ampliar la atención a niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad.

La presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, encabezó una reunión de trabajo con representantes de la organización, en la que revisaron la continuidad de los proyectos conjuntos y las posibilidades de extender sus beneficios a más sectores de la población.

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El Instituto Resilia IAP cuenta con experiencia en la promoción de la resiliencia, la salud mental y el bienestar emocional a través de programas educativos, talleres y conferencias impartidos por especialistas. Su participación representa una oportunidad para reforzar las acciones de prevención y acompañamiento impulsadas por el organismo municipal.

Entre los antecedentes de esta colaboración destaca el ciclo de conferencias y talleres denominado “El sentido de la vida y el cultivo de la compasión”, realizado el año pasado con la participación de especialistas, entre ellas la neuropsiquiatra Rafaela Santos Rivas.

Como parte de estas actividades, también se impartió un taller dirigido a jóvenes usuarios del DIF, a cargo de la psicóloga Noelia Mata Novillo. Asimismo, se llevaron a cabo jornadas de orientación para niñas, niños y adolescentes de casas hogar, con el objetivo de brindarles herramientas para afrontar situaciones emocionales y favorecer su desarrollo personal.

Durante la reunión, uno de los temas centrales fue la importancia de mantener la atención a la salud mental como parte de las estrategias de bienestar social. Los participantes destacaron la necesidad de reforzar la prevención, facilitar el acceso a información especializada y combatir los prejuicios asociados con los problemas emocionales.

En este sentido, se destacó que, para la administración municipal encabezada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, el bienestar emocional forma parte de las prioridades relacionadas con la atención integral de las familias, particularmente de aquellas que enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad.

La coordinación con organizaciones de la sociedad civil permite aprovechar la experiencia de especialistas y ampliar el alcance de los programas mediante actividades dirigidas a las necesidades de distintos grupos de la población lagunera.

El DIF Torreón manifestó su disposición de mantener la coordinación con el Instituto Resilia IAP para dar continuidad a proyectos enfocados en el desarrollo personal, la prevención y el fortalecimiento de los vínculos familiares.

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En el encuentro participaron también Marlene Martínez Valdés, directora del DIF Torreón; Laura López Willy, directora del Instituto Resilia IAP, y Lorena Sada, subdirectora de la organización.

Con este acercamiento, ambas instituciones buscan fortalecer su colaboración y ampliar el acceso de las familias a herramientas de bienestar emocional, orientación y acompañamiento especializado.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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