DIF Torreón e Instituto Resilia analizan ampliar programas de apoyo emocional

La presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, encabezó una reunión de trabajo con representantes de la organización, en la que revisaron la continuidad de los proyectos conjuntos y las posibilidades de extender sus beneficios a más sectores de la población.

TORREÓN, COAH.- El DIF Torreón y el Instituto Resilia IAP analizan nuevas alternativas de colaboración para fortalecer los programas de apoyo emocional y ampliar la atención a niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad.

El Instituto Resilia IAP cuenta con experiencia en la promoción de la resiliencia, la salud mental y el bienestar emocional a través de programas educativos, talleres y conferencias impartidos por especialistas. Su participación representa una oportunidad para reforzar las acciones de prevención y acompañamiento impulsadas por el organismo municipal.

Entre los antecedentes de esta colaboración destaca el ciclo de conferencias y talleres denominado “El sentido de la vida y el cultivo de la compasión”, realizado el año pasado con la participación de especialistas, entre ellas la neuropsiquiatra Rafaela Santos Rivas.

Como parte de estas actividades, también se impartió un taller dirigido a jóvenes usuarios del DIF, a cargo de la psicóloga Noelia Mata Novillo. Asimismo, se llevaron a cabo jornadas de orientación para niñas, niños y adolescentes de casas hogar, con el objetivo de brindarles herramientas para afrontar situaciones emocionales y favorecer su desarrollo personal.

Durante la reunión, uno de los temas centrales fue la importancia de mantener la atención a la salud mental como parte de las estrategias de bienestar social. Los participantes destacaron la necesidad de reforzar la prevención, facilitar el acceso a información especializada y combatir los prejuicios asociados con los problemas emocionales.

En este sentido, se destacó que, para la administración municipal encabezada por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, el bienestar emocional forma parte de las prioridades relacionadas con la atención integral de las familias, particularmente de aquellas que enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad.

La coordinación con organizaciones de la sociedad civil permite aprovechar la experiencia de especialistas y ampliar el alcance de los programas mediante actividades dirigidas a las necesidades de distintos grupos de la población lagunera.

El DIF Torreón manifestó su disposición de mantener la coordinación con el Instituto Resilia IAP para dar continuidad a proyectos enfocados en el desarrollo personal, la prevención y el fortalecimiento de los vínculos familiares.