Más de 30 chefs se darán cita en el Parque España de Torreón para la Fiesta de la Paella

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    Más de 30 chefs se darán cita en el Parque España de Torreón para la Fiesta de la Paella
    La paella será el platillo central de la muestra gastronómica que se realizará el próximo 19 de septiembre en Torreón. ARCHIVO

La Canirac Laguna alista para el 19 de septiembre una muestra culinaria dedicada a los sabores tradicionales de España, con paellas, otros platillos, vinos y postres

TORREÓN, COAH.- Los sabores de España llegarán a Torreón con la celebración de la Fiesta de la Paella, organizada por la Canirac Laguna, que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre en las instalaciones del Parque España y reunirá a más de 30 chefs invitados encargados de elaborar diversos platillos típicos.

Axel Arizpe, gerente de Alimentos y Bebidas del recinto, convocó a la ciudadanía lagunera a sumarse al festival, programado para desarrollarse desde las 18:00 horas del 19 de septiembre hasta las 02:00 horas del día siguiente, en una velada que conjuntará sabor, tradición y convivencia.

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Detalló que el atractivo principal será la variedad de alternativas culinarias, pues los chefs participantes presentarán especialidades inspiradas en distintas regiones de España. A la par de la emblemática paella, los asistentes podrán degustar otras preparaciones arraigadas en la gastronomía española.

$!La Fiesta de la Paella se realizará el 19 de septiembre en el Parque España; la convocatoria contempla degustaciones, vinos, postres y música en vivo.
La Fiesta de la Paella se realizará el 19 de septiembre en el Parque España; la convocatoria contempla degustaciones, vinos, postres y música en vivo. CORTESÍA

Como parte de su participación, el Parque España elaborará una fabada asturiana, uno de los platillos representativos de la gastronomía de esa región. De acuerdo con la convocatoria, la degustación de paellas y otros platillos españoles se realizará de las 19:00 a las 22:00 horas.

El programa contempla además degustación de vinos y postres, así como música en vivo. Arizpe señaló que el propósito es brindar al público la oportunidad de explorar distintos sabores y acercarse a la cultura española mediante las preparaciones de los cocineros convocados.

$!Más de 30 chefs participarán en el encuentro, en el que se prepararán paellas y otros platillos de la gastronomía española.
Más de 30 chefs participarán en el encuentro, en el que se prepararán paellas y otros platillos de la gastronomía española. SANDRA GÓMEZ

El encuentro también reunirá a integrantes del gremio restaurantero de La Laguna. Según la convocatoria difundida para la Fiesta de la Paella, el evento será además a beneficio de Casa de la Madre Lola.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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