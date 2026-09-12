Más de 30 chefs se darán cita en el Parque España de Torreón para la Fiesta de la Paella
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La Canirac Laguna alista para el 19 de septiembre una muestra culinaria dedicada a los sabores tradicionales de España, con paellas, otros platillos, vinos y postres
TORREÓN, COAH.- Los sabores de España llegarán a Torreón con la celebración de la Fiesta de la Paella, organizada por la Canirac Laguna, que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre en las instalaciones del Parque España y reunirá a más de 30 chefs invitados encargados de elaborar diversos platillos típicos.
Axel Arizpe, gerente de Alimentos y Bebidas del recinto, convocó a la ciudadanía lagunera a sumarse al festival, programado para desarrollarse desde las 18:00 horas del 19 de septiembre hasta las 02:00 horas del día siguiente, en una velada que conjuntará sabor, tradición y convivencia.
Detalló que el atractivo principal será la variedad de alternativas culinarias, pues los chefs participantes presentarán especialidades inspiradas en distintas regiones de España. A la par de la emblemática paella, los asistentes podrán degustar otras preparaciones arraigadas en la gastronomía española.
Como parte de su participación, el Parque España elaborará una fabada asturiana, uno de los platillos representativos de la gastronomía de esa región. De acuerdo con la convocatoria, la degustación de paellas y otros platillos españoles se realizará de las 19:00 a las 22:00 horas.
El programa contempla además degustación de vinos y postres, así como música en vivo. Arizpe señaló que el propósito es brindar al público la oportunidad de explorar distintos sabores y acercarse a la cultura española mediante las preparaciones de los cocineros convocados.
El encuentro también reunirá a integrantes del gremio restaurantero de La Laguna. Según la convocatoria difundida para la Fiesta de la Paella, el evento será además a beneficio de Casa de la Madre Lola.