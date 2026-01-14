Nueva ruta aérea fortalece la proyección internacional de Torreón (video)

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de consolidar a Torreón como un polo estratégico de logística e inversión, el alcalde Román Cepeda encabezó la recepción del vuelo inaugural de la nueva ruta Monterrey-Torreón, que comenzó operaciones este martes en el Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia. Durante el acto protocolario, el edil estuvo acompañado por Alberto Chávez Sánchez, director general de TAR México, con quien anunció además la apertura de la conexión aérea hacia Hermosillo, con lo que la aerolínea suma ya seis rutas activas desde la terminal lagunera.

Cepeda González destacó que la conexión con Monterrey representa un enlace clave para la proyección internacional de la ciudad, al facilitar el acceso a mercados de Europa y Norteamérica. "Una ciudad bien conectada tiene una ruta clara hacia el crecimiento; el aumento en destinos y frecuencias es síntoma del dinamismo que hoy vive Torreón", afirmó. El Presidente Municipal subrayó que su administración trabaja para generar condiciones favorables a la inversión, apoyándose en la fortaleza educativa y de servicios de salud que distingue a Torreón como una de las ciudades con mayor oferta en el norte del país.

Asimismo, recalcó que la seguridad es un factor determinante en este proceso de desarrollo. "Somos la tercera ciudad más segura de México en nuestra categoría, lo que genera confianza en el inversionista y tranquilidad para quienes deciden vivir, trabajar o invertir aquí", sostuvo.