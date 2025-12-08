Ofrece policía de Torreón resguardo en el traslado de grandes sumas para el pago de aguinaldos

Torreón
/ 8 diciembre 2025
    Ofrece policía de Torreón resguardo en el traslado de grandes sumas para el pago de aguinaldos
    El comisario Alfredo Flores Originales supervisa el operativo de resguardo de valores durante la temporada de aguinaldos. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Durante la temporada decembrina, se han instalado cámaras de seguridad temporales en bancos, centros comerciales y otros establecimientos, reforzando la vigilancia

TORREÓN, COAH.—El director de Seguridad Pública Municipal de Torreón, Alfredo Flores Originales, informó que se está ofreciendo apoyo especializado a las empresas que necesiten trasladar grandes sumas de dinero de manera segura, especialmente durante la temporada de pago de aguinaldos.

El comisario señaló que, según la experiencia de años anteriores, se espera que las solicitudes de acompañamiento y resguardo se concentren esta semana, principalmente desde este lunes 8 de diciembre y hasta el próximo jueves, período en que aumenta el movimiento financiero por parte de las compañías y sus colaboradores.

El objetivo de este servicio es prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los cuentahabientes, por lo que se ha intensificado la vigilancia en las sucursales bancarias, reforzando la presencia de elementos tanto a pie como en motocicleta.

Al exterior de diversos centros comerciales, bancos y otros establecimientos, se han instalado cámaras de seguridad de manera temporal, lo que permite una mejor supervisión y reacción ante cualquier situación sospechosa o de riesgo, explicó Flores Originales.

El funcionario destacó que la meta para esta temporada decembrina es concluir con saldo blanco en cuanto a robos a cuentahabientes e hizo un llamado a empresarios y ciudadanía a utilizar el servicio de traslado seguro de valores.

Asimismo, emitió una serie de recomendaciones para recibir el aguinaldo y acudir a los cajeros de forma segura. Sugirió retirar dinero en los cajeros automáticos ubicados dentro de los bancos y realizar movimientos al interior de las sucursales, así como en zonas comerciales, tiendas departamentales o de autoservicio. Además, recomendó evitar el uso de cajeros durante la noche o en lugares poco concurridos.

