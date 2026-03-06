Desencuentro entre Morena y PT por reforma electoral no impactará en coalición de Coahuila: Diego del Bosque

Luego de las fricciones que se han desarrollado entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde en torno a la reforma electoral actualmente discutida en el Poder Legislativo a nivel nacional, el dirigente estatal de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, dijo que esto no afectará a la coalición que se programó para competir por las curules de Coahuila el próximo 7 de junio.

Fue desde el pasado 2 de marzo, cuando tras la entrega de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Congreso, las opiniones del PT y el PVEM, se han dividido frente a la aprobación de Morena en la Reforma.

Al respecto de la situación que ha escalado a múltiples críticas y fuertes debates entre las dirigencias de ambos partidos, el dirigente de Morena Coahuila, Diego del Bosque, señaló que esta es una situación federal que escapa de los planteamientos políticos de la entidad.

Esto, toda vez que en días recientes -el pasado 30 de enero-, el PT y Morena firmaron su convenio de coalición ante el Instituto Electoral de Coahuila para competir juntos para renovar las 16 curules del Congreso del Estado, aseverando que la unión sería el sello para abrirle paso a la izquierda en la entidad.

Señaló que en primer lugar, Morena en Coahuila sostiene que la reforma planteada por la Presidenta, responde al disgusto popular en general con los diputados, pero sobre todo con quienes llegan a esos cargos por la vía plurinominal, por lo que es un proyecto que desde la entidad se está impulsando para que se logre.

“La Reforma no elimina a los plurinominales, sino que elimina la posibilidad de que los partidos las definan. Que tengamos personas que han desarrollado fenómenos como el caso de Rubén Moreira, que va a cumplir nueve años siendo diputado plurinominal. Son esos casos los que la Reforma quiere corregir”, dijo.

Señaló que mientras la discusión está abierta a nivel nacional tras los desencuentros por la reforma, a nivel estatal, los partidos involucrados están trabajando en la definición de candidaturas y harán lo conducente para que se logre obtener buenos resultados en la elección.

“No nos mueve nada el tablero; la coalición ya está definida e ingresada y estamos con el mejor ánimo con la dirigencia estatal del PT. Cada quien va a definir sus lineamientos de elección de candidatos y cuando así lo hagan los vamos a apoyar con todo”, dijo.

Dijo, que independientemente de las diferencias que se estén desarrollando en la Legislatura federal, en Coahuila, los partidos ya tienen un compromiso que está registrado ante la autoridad electoral.

“Es algo además legal, la coalición está inscrita y ya está establecido que Morena encabeza 11 candidaturas y PT 5. Se ha manejado que Morena va a dejar solos a los candidatos del P y no, lo que pasa es que sencillamente cada partido ha decidido mantener rutas diferentes en este primer proceso”, expresó.

Subrayó que, sin embargo, en los partidos a nivel local se tiene la convicción de que las dirigencias que están discutiendo la reforma encontrarán el consenso para continuar como aliadas.

“Es algo que no está en nuestras manos. Yo creo que se va a solucionar de buena manera con acuerdos y entendidos. Costó mucho sacar adelante esta coalición y la gente no quiere ver a la 4T dividida”, dijo.