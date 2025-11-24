Para cerrar 2025 e impulsar el desarrollo urbano, Torreón estrenará obras de alto impacto: Román Cepeda

Torreón
/ 24 noviembre 2025
    Para cerrar 2025 e impulsar el desarrollo urbano, Torreón estrenará obras de alto impacto: Román Cepeda
    El alcalde Román Alberto Cepeda informó la presentación de los proyectos urbanos que se estrenarán en Torreón para cerrar 2025 e impulsar el desarrollo de la ciudad. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

La entrega del parque Lineal Zaragoza, mejoras viales, rotondas y proyectos del Distrito Revolución, incluyendo Estadio y Centro Cultural, serán parte del cierre

TORREÓN, COAH.- Las semanas finales de 2025 se caracterizarán por la entrega de importantes obras para la Torreón y el inicio de otras. Vienen anuncios relevantes de aquí al 5 de diciembre relacionados con proyectos en materia deportiva, cultural y de infraestructura vial de gran calado, dijo el alcalde Román Alberto Cepeda.

Además, se espera que estos proyectos contribuyan al desarrollo urbano, posicionando a Torreón como un referente regional en innovación y modernización de espacios públicos.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: hackean WhatsApp del rector del Santuario del Cristo de las Noas

Próximamente se entregará el Parque Lineal Zaragoza, un proyecto de mejora urbana que transforma en un espacio público toda un área bajo la infraestructura de torres de alta tensión. Esta iniciativa no solo recupera espacios antes desaprovechados, sino que también impulsa la convivencia comunitaria y el cuidado ambiental en la zona.

El parque cuenta con una cancha de fútbol, trota pista, jardines, bancas, rampas y áreas para el ejercicio, buscando crear un ambiente seguro y digno para los vecinos de la Ampliación Zaragoza Sur.

Los trabajos se encuentran en su etapa final y se espera su inauguración en las próximas semanas. Con la apertura del parque, se prevé fortalecer el sentido de pertenencia entre los residentes y promover la actividad física, favoreciendo así el bienestar general.

Mencionó que están a punto de concluir los trabajos bajo el puente Diana Laura, los cuales pondrán fin a los problemas de movilidad que afectan esa zona del bulevar Revolución y la calzada Saltillo 400. Este proyecto representa una solución estratégica para el flujo vehicular y la seguridad vial, facilitando el desplazamiento de miles de conductores diariamente.

La obra abarca desde la calle 36 hasta la 42 sobre el bulevar Revolución, con la eliminación de las vueltas a la izquierda y los semáforos ubicados en el cruce de Saltillo 400 y Revolución, que serán sustituidos por dos rotondas en puntos cercanos sobre el mismo bulevar. Gracias a estos cambios, se espera una reducción considerable en los tiempos de traslado y una mejora sustancial en la movilidad urbana.

TE PUEDE INTERESAR: Hasta siempre Pbro. José Alonso Gaytán del Bosque; deja una huella de entrega y servicio en Coahuila

Es importante concluir el 2025 para iniciar otras obras relacionadas con el Distrito Revolución, cuyos principales componentes son el Centro Cultural del Norte, la restauración del Estadio Revolución y la creación de corredores peatonales y ciclistas en la avenida Allende y el Bosque Venustiano Carranza.

El objetivo es crear en toda esa área un espacio cultural y recreativo que integre la historia de Torreón con las necesidades urbanas actuales, apuntó el edil. La visión integral busca consolidar un entorno donde la tradición se combine con la innovación, generando oportunidades para el desarrollo artístico, deportivo y social de la comunidad.

Temas


Desarrollo Urbano
obras públicas

Localizaciones


Torreón

Personajes


Román Alberto Cepeda

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El gobernador anuncia un incremento presupuestal para fortalecer la infraestructura de seguridad en 2026.

Manolo Jiménez anuncia más presupuesto para seguridad en Coahuila en 2026
La página oficial del Gobierno de Coahuila permanece en blanco con la leyenda “En mantenimiento”.

Sitio web oficial de Coahuila en blanco y fuera de servicio
Ex trabajadores de AHMSA avanzan por la carretera rumbo a Saltillo para exigir pagos pendientes tras tres años del cierre de la acerera.

Ex obreros de AHMSA marchan de Castaños rumbo a Saltillo para exigir pago de salarios y finiquitos (video)
Autoridades monitorean tramos carreteros en Coahuila ante posibles movilizaciones.

FGE: no hay bloqueos carreteros en Coahuila pese a protestas de transportistas
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell en conferencia de prensa en la sede de esa institución en Washington el 29 de octubre del 2025. (AP foto/Manuel Balce Ceneta)

Por qué la economía estadounidense se ha mantenido más fuerte de lo esperado

true

Se puede decir... Que se quedó vestido y ‘alborotado’
true

Coahuila: Manolo Jiménez Salinas concluye el primer tercio de su gobierno
true

Pensamiento en la época de la fragmentación. Generación Z versus oportunistas