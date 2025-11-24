Para cerrar 2025 e impulsar el desarrollo urbano, Torreón estrenará obras de alto impacto: Román Cepeda

TORREÓN, COAH.- Las semanas finales de 2025 se caracterizarán por la entrega de importantes obras para la Torreón y el inicio de otras. Vienen anuncios relevantes de aquí al 5 de diciembre relacionados con proyectos en materia deportiva, cultural y de infraestructura vial de gran calado, dijo el alcalde Román Alberto Cepeda.

Además, se espera que estos proyectos contribuyan al desarrollo urbano, posicionando a Torreón como un referente regional en innovación y modernización de espacios públicos.

Próximamente se entregará el Parque Lineal Zaragoza, un proyecto de mejora urbana que transforma en un espacio público toda un área bajo la infraestructura de torres de alta tensión. Esta iniciativa no solo recupera espacios antes desaprovechados, sino que también impulsa la convivencia comunitaria y el cuidado ambiental en la zona.

El parque cuenta con una cancha de fútbol, trota pista, jardines, bancas, rampas y áreas para el ejercicio, buscando crear un ambiente seguro y digno para los vecinos de la Ampliación Zaragoza Sur.

Los trabajos se encuentran en su etapa final y se espera su inauguración en las próximas semanas. Con la apertura del parque, se prevé fortalecer el sentido de pertenencia entre los residentes y promover la actividad física, favoreciendo así el bienestar general.

Mencionó que están a punto de concluir los trabajos bajo el puente Diana Laura, los cuales pondrán fin a los problemas de movilidad que afectan esa zona del bulevar Revolución y la calzada Saltillo 400. Este proyecto representa una solución estratégica para el flujo vehicular y la seguridad vial, facilitando el desplazamiento de miles de conductores diariamente.

La obra abarca desde la calle 36 hasta la 42 sobre el bulevar Revolución, con la eliminación de las vueltas a la izquierda y los semáforos ubicados en el cruce de Saltillo 400 y Revolución, que serán sustituidos por dos rotondas en puntos cercanos sobre el mismo bulevar. Gracias a estos cambios, se espera una reducción considerable en los tiempos de traslado y una mejora sustancial en la movilidad urbana.

Es importante concluir el 2025 para iniciar otras obras relacionadas con el Distrito Revolución, cuyos principales componentes son el Centro Cultural del Norte, la restauración del Estadio Revolución y la creación de corredores peatonales y ciclistas en la avenida Allende y el Bosque Venustiano Carranza.

El objetivo es crear en toda esa área un espacio cultural y recreativo que integre la historia de Torreón con las necesidades urbanas actuales, apuntó el edil. La visión integral busca consolidar un entorno donde la tradición se combine con la innovación, generando oportunidades para el desarrollo artístico, deportivo y social de la comunidad.