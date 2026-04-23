Pedalea comunidad universitaria: UAdeC impulsa activación física con rodada en Torreón

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Torreón
/ 23 abril 2026
    Pedalea comunidad universitaria: UAdeC impulsa activación física con rodada en Torreón
    La iniciativa forma parte de “Actívate Lobo”, programa que promueve salud integral y convivencia universitaria. CORTESÍA

Participación estudiantil fortalece integración, bienestar y movilidad activa en jornada organizada por Unidad Laguna

TORREÓN, COAH.— Con una nutrida participación de 200 estudiantes y docentes, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación Unidad Laguna, llevó a cabo la rodada “Lobos Unidos 2026”, como parte del segundo día de actividades del programa “Actívate Lobo”, impulsado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

El arranque tuvo lugar en la explanada del Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre”, donde autoridades universitarias y municipales coincidieron en destacar la importancia de fomentar estilos de vida saludables y fortalecer el tejido social universitario mediante actividades deportivas.

En representación del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, se contó con la presencia de funcionarios municipales, así como de directivos, docentes y alumnado de diversas escuelas y facultades de la Unidad Laguna.

COMUNIDAD EN MOVIMIENTO

El coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, subrayó que este tipo de iniciativas reflejan el compromiso colectivo por consolidar una universidad activa, incluyente y cercana a su comunidad. Agradeció, además, el respaldo del gobierno municipal, en particular la donación de 96 bicicletas, recurso que fortalece la promoción del deporte y la movilidad sustentable entre el estudiantado.

En ese contexto, enfatizó que la activación física, la salud mental y el bienestar integral son ejes prioritarios para la institución, al tiempo que destacó el papel del trabajo colaborativo en la construcción de espacios universitarios más dinámicos.

$!Alrededor de 200 participantes recorrieron las principales vialidades de Torreón durante la rodada universitaria.
Alrededor de 200 participantes recorrieron las principales vialidades de Torreón durante la rodada universitaria. CORTESÍA

Por su parte, el director general de Movilidad Urbana, Luis Alberto Morales, reconoció la iniciativa estudiantil como un ejemplo de apropiación positiva del espacio público, al señalar que fomentar el uso de la bicicleta contribuye no solo a la salud individual, sino también a una cultura de movilidad más sostenible.

RECORRIDO CON SENTIDO SOCIAL

La ruta de “Lobos Unidos 2026” contempló un circuito de ocho kilómetros que partió del Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre”, para continuar por el bulevar Torreón-Matamoros, el periférico Esterito-Mieleras, la avenida Paseo del Sol y Paseo Universidad, concluyendo en Ciudad Universitaria Campus Torreón.

$!Además de hábitos saludable, con la rodada estudiantil se refuerza la identidad universitaria.
Además de hábitos saludable, con la rodada estudiantil se refuerza la identidad universitaria. CORTESÍA

El evento fue coordinado por el comité organizador estudiantil, encabezado por Édgar Sánchez, quien junto con autoridades académicas y municipales consolidó una jornada que combinó deporte, convivencia y sentido de pertenencia.

Más allá del recorrido, la rodada se posiciona como un espacio de encuentro que promueve hábitos saludables y refuerza la identidad universitaria, al tiempo que invita a la comunidad a integrar la actividad física como parte de su vida cotidiana.

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