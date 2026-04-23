Pedalea comunidad universitaria: UAdeC impulsa activación física con rodada en Torreón

TORREÓN, COAH.— Con una nutrida participación de 200 estudiantes y docentes, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación Unidad Laguna, llevó a cabo la rodada “Lobos Unidos 2026”, como parte del segundo día de actividades del programa “Actívate Lobo”, impulsado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

El arranque tuvo lugar en la explanada del Centro Cultural “Braulio Fernández Aguirre”, donde autoridades universitarias y municipales coincidieron en destacar la importancia de fomentar estilos de vida saludables y fortalecer el tejido social universitario mediante actividades deportivas.

En representación del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, se contó con la presencia de funcionarios municipales, así como de directivos, docentes y alumnado de diversas escuelas y facultades de la Unidad Laguna.

COMUNIDAD EN MOVIMIENTO

El coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, subrayó que este tipo de iniciativas reflejan el compromiso colectivo por consolidar una universidad activa, incluyente y cercana a su comunidad. Agradeció, además, el respaldo del gobierno municipal, en particular la donación de 96 bicicletas, recurso que fortalece la promoción del deporte y la movilidad sustentable entre el estudiantado.

En ese contexto, enfatizó que la activación física, la salud mental y el bienestar integral son ejes prioritarios para la institución, al tiempo que destacó el papel del trabajo colaborativo en la construcción de espacios universitarios más dinámicos.