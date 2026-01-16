Pega inflación: Observatorio Laguna alerta por alza sostenida de precios en Torreón

TORREÓN, COAH.- La Comarca Lagunera inició 2026 bajo una fuerte presión inflacionaria que ha encarecido de manera sostenida el costo de vida, colocando a Torreón entre las ciudades con mayores incrementos de precios a nivel nacional, de acuerdo con análisis del Observatorio de La Laguna del Consejo Cívico de las Instituciones.

El organismo advierte que diversos productos de consumo básico han registrado aumentos significativos durante enero, lo que impacta directamente el gasto diario de las familias.

Entre los artículos con mayor volatilidad se encuentran algunos alimentos esenciales, afectados por factores estacionales y por condiciones de producción local que han limitado su disponibilidad.

Uno de los casos más relevantes es el del arroz, cuyo precio ha comenzado a incrementarse de forma continua tras la reintroducción de aranceles y los ajustes en las cadenas de suministro al inicio de 2026, situación que ya se refleja en los puntos de venta al consumidor.

En el rubro de la canasta básica no alimentaria, productos como el jabón también han mostrado alzas constantes. El Observatorio señala que este comportamiento está alineado con la inflación urbana en México, que cerró 2025 con un aumento del 4.7 por ciento, cifra superior a la inflación general registrada a nivel nacional.

Este panorama se suma a un cierre de 2025 complicado para la región, cuando Torreón se ubicó dentro del Top 10 de ciudades con mayor carestía del país.

De acuerdo con el análisis, de no estabilizarse los precios y las condiciones de mercado, la presión sobre la economía familiar podría mantenerse durante los primeros meses de 2026.