Pega inflación: Observatorio Laguna alerta por alza sostenida de precios en Torreón

Torreón
/ 16 enero 2026
    Pega inflación: Observatorio Laguna alerta por alza sostenida de precios en Torreón
    El aumento en productos básicos ha elevado el gasto diario de las familias en Torreón. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El inicio de 2026 trae aumentos significativos en productos básicos en Torreón. Factores locales y arancelarios han elevado el costo de alimentos esenciales en la Comarca Lagunera

TORREÓN, COAH.- La Comarca Lagunera inició 2026 bajo una fuerte presión inflacionaria que ha encarecido de manera sostenida el costo de vida, colocando a Torreón entre las ciudades con mayores incrementos de precios a nivel nacional, de acuerdo con análisis del Observatorio de La Laguna del Consejo Cívico de las Instituciones.

El organismo advierte que diversos productos de consumo básico han registrado aumentos significativos durante enero, lo que impacta directamente el gasto diario de las familias.

TE PUEDE INTERESAR: Más hombres que mujeres deciden cambio de identidad de género en Coahuila

Entre los artículos con mayor volatilidad se encuentran algunos alimentos esenciales, afectados por factores estacionales y por condiciones de producción local que han limitado su disponibilidad.

Uno de los casos más relevantes es el del arroz, cuyo precio ha comenzado a incrementarse de forma continua tras la reintroducción de aranceles y los ajustes en las cadenas de suministro al inicio de 2026, situación que ya se refleja en los puntos de venta al consumidor.

En el rubro de la canasta básica no alimentaria, productos como el jabón también han mostrado alzas constantes. El Observatorio señala que este comportamiento está alineado con la inflación urbana en México, que cerró 2025 con un aumento del 4.7 por ciento, cifra superior a la inflación general registrada a nivel nacional.

Este panorama se suma a un cierre de 2025 complicado para la región, cuando Torreón se ubicó dentro del Top 10 de ciudades con mayor carestía del país.

De acuerdo con el análisis, de no estabilizarse los precios y las condiciones de mercado, la presión sobre la economía familiar podría mantenerse durante los primeros meses de 2026.

Temas


Economía
Inflación
Consumo

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia

Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia
ARTÍCULO 19 advirtió que la detención y el proceso penal contra Armando Castilla representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían tener efectos intimidatorios contra el medio VANGUARDIA

ARTÍCULO 19 exige frenar el uso de procesos judiciales contra Vanguardia y su director Armando Castilla
Intervencionismo inflamable

Intervencionismo inflamable
true

Carta de un marido
true

POLITICÓN Caso contra director de VANGUARDIA alerta al Gobierno Federal por extorsión institucional en NL
Los mecanismos de ahorro popular conocidos como “tandas”, no son, ni serán, un objetivo de fiscalización, afirma el Servicio de Administración Tributaria.

Saltillo: Aclara el SAT que las tandas no serán fiscalizadas
Los aranceles específicos del sector sobre autopartes, madera, madera aserrada y productos de madera taiwaneses también se limitarán al 15%.

EU llega a un acuerdo con Taiwán para reducir aranceles e impulsar inversiones
Salida. El teatro, la música y el arte local protagonizan las actividades culturales del fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? ‘El Seductor’ con Humberto Zurita y Chantal Andere, tributo a la música de Disney y teatro local